Hospital promueve actividad física a través de jornada de vida saludable

La actividad incluyó clases de zumba, toma de exámenes de medicina preventiva y charlas educativas sobre nutrición saludable, cuidados del pie para pacientes diabéticos y prevención del tabaquismo. La encargada del Programa Cardiovascular, Dra. Francisca Mena, señaló que "Una de nuestras metas es aumentar el ejercicio y la educación física en toda la población. No solamente en pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, sino que con su familia puedan realizar hábitos de vida saludable". En este aspecto, la Dra. Mena es enfática: "Uno de los principales factores de riesgo que tenemos como población chilena es el sedentarismo".

Julio Hurtado, uno de los asistentes, dijo que antes vivía en Santiago y en enero decidió radicarse en Pichilemu para "disfrutar su jubilación", actualmente participa en talleres de cueca y de gimnasia impulsados por la Unión Comunal del Adulto Mayor, y a través de esas iniciativas se enteró de la jornada. "He tenido una atención excelente en el hospital. Me han tratado muy bien, y como adulto mayor he usado varios beneficios", agrega.

Otra asistente a la jornada fue Juana Rivera, integrante activa del Club de Diabéticos Pichilemu, quien cuenta que participa normalmente de las jornadas y clases de educación física impulsadas por el Programa Cardiovascular. A esto, destaca la preocupación de la enfermera Andrea Aranda, por mantener a los pacientes crónicos estables. "No tengo nada que decir del hospital, he sido muy bien atendida", señala agradecida.

En la jornada se les entregó comida saludable a los asistentes, como frutas, galletas y agua; se regalaron botellas para uso deportivo y árboles como maqui y quillay por parte de Conaf./

