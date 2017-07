Desde muchos lugares de la región llegan a selectivos del Fútbol Joven de Colchagua C.D.

El martes, al primer golpe de vista se observó que el número de futuros integrantes del plantel están interesados y llegaron desde temprano al Estadio Municipal "José María Valderrama". Tal como lo hicieron el día anterior, ayer miércoles y hoy jueves en que se estaría cerrando esta etapa.

Llegan muchachos con muchas condiciones varios de ellos, pero como el número de participantes es numeroso los encargados están trabajando tranquilos y dejan seleccionados a los que en un breve tiempo de juego les parecen posibles y algunos seguros, claro está.

Se elegirán jugadores para las categorías Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19. Colchagua participará más adelante en los torneos oficiales del Fútbol Joven, situación que hacia el futuro será muy importante para la seguridad de contar con valores formados en la institución. Este Torneo se jugará en 4 categorías, y la primera fecha se jugará el sábado 5 de agosto. El primer rival será Iberia de Los Ángeles, y se informó que dos categorías jugarán en Los Ángeles y dos en San Fernando. Situación que está confirmada.



ALGUNOS ELEGIDOS:

Conversamos con algunos de los chicos que fueron escogidos por los técnicos mencionados en esta crónica, y todos están entusiasmados. Sus nombres para la categoría Sub 16: Martín Aravena, César Espinoza, Julio Guzmán, Vicente Salas, Nicolás Lizana, Andy Salas un chico muy entusiasta que viene de Paniahue, Álvaro Carrasco vino desde Santa Cruz y Miguel Saldívar de la Villa O'Higgins de San Fernando.

En el mismo grupo de chicos Sub 16 se escogieron a los siguientes posibles integrantes de Colchagua: Jeremías Muñoz (Chimbarongo), Simón Toro, (San Vicente de Tagua Tagua), Jonathan Espinoza (Palmilla), Cristóbal Ormeño (Quinta de Tilcoco) y Matías Neira (Rancagua).



UNA GRATA VISITA

Una sorpresa sin lugar a dudas. Contemplando estas prácticas selectivas estaba presente Juan Carlos Muñoz Navarro, ex jugador de Colchagua Deportes que conversó largamente con el árbitro profesional José Espinoza, de San Fernando, que en un breve plazo estará dirigiendo partidos del Fútbol Joven. El rápido delantero, que junto a su hermano Osvaldo fueron figuras muy importantes del equipo de la "Herradura" fue bautizado aquí en la ciudad por algún relator deportivo como "El Hijo del Viento" especialmente por su velocidad. Trabajó en Nestlé Chile S.A., algunas temporadas y fue muy elocuente en indicar que "Mis mejores momentos los viví en esta linda ciudad, donde tengo muchos amigos y que todavía están contentos cuando los visito. Le deseo muchas alegrías a Colchagua, Club que lo llevo siempre en el corazón, indicó uno de los buenos jugadores que pasaron por el equipo de la "Herradura"./ (JEB)

