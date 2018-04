SIAT investiga varias hipótesis en origen de accidente en San Fernando

Además de la espesa neblina y humo generado por una quema de pastizales al costado de la carretera, la brigada especializada no descarta una posible imprudencia de uno de los conductores que no habría estado atento a las condiciones viales del momento, como también no se desestima una posible falla mecánica.

El jefe de la SIAT, capitán Daniel Andrade, dijo a Diario Sexta Región que lo primero que se está investigando es establecer y acreditar fehacientemente la existencia de humo producto de una quema de pastizales y que para ello se cuenta con el apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística, LABOCAR. "Además de levantar evidencias en el sitio de suceso, también está considerado tomar declaración a posibles testigos que precisamente puedan confirmar o desmentir la presencia de humo en la carretera, pese a que hay imágenes que así lo acreditarían".

El capitán Andrade sostuvo que el mismo día del accidente se realizaron peritajes técnicos y mecánicos a los 21 vehículos involucrados en el accidente, con el objetivo de descartar alguna falla mecánica en el origen de la emergencia. Asimismo, se hizo un levantamiento planimétrico con tomas aéreas en todo el trayecto, donde se generó la colisión en cadena.

"Estamos frente a un hecho bastante complejo. Aquí, prácticamente se trata de tres accidentes en uno y por cuanto el trabajo investigativo también tiene que estar apuntado a determinar alguna responsabilidad que le pueda caer al resto de los conductores que podrían no haber estado atento a las condiciones viales del momento", argumento el jefe de la SIAT./ (R.S.H.C.)

