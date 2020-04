Cuatro detenidos por microtráfico de drogas

Por instrucción del fiscal de turno los tres ocupantes del vehículo fueron apercibidos por el Art. 26 del Código Procesal Penal, por lo que quedaron citados al Tribunal. El vehículo fue entregado a su dueño y Carabineros de la SIP realizó la prueba de campo del decomiso.

Segundo decomiso

Carabineros de la Segunda Comisaría de Santa Cruz, en otro punto de control, en la Ruta I-72 Km 5, sector La Pataguilla, detuvo a una persona de 50 años, quien en el interior del móvil que conducía, se encontraba fumando un cigarrillo artesanal y mantenia un frasco de vidrio en cuyo interior contenía marihuana, por lo que se procedió a su detención, por infracción a la Ley 20.000. El detenido quedó citado al Tribunal.

El Prefecto de carabineros de la Prefectura Colchagua, coronel Rodrigo Bascuñán dijo que estos puntos de control o Checks Point, están siendo ocupados para proteger a aquellas comunas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro de todas las personas irresponsables que quieren trasladarse a su segunda casa pese a que existe una prohibición. Aquellos que no respetan las cuarentenas y de aquellos que persisten en no obedecer a la autoridad, seremos implacables en no dejar entrar a las personas que creen que esto del Covid-19 es un juego".

El jefe policial agregó que además: "Estos controles están siendo ocupados para proteger a las personas de las bandas delictuales que persisten en seguir cometiendo ilícitos".-