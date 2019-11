Rotary Club Santa Cruz rinde sentido homenaje a Bomberos

Es por ello que el pasado martes, Rotary Club Santa Cruz realizó un sentido homenaje al Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad y de manera muy especial al voluntario de la Tercera Compañía de Apalta, Juan Sanfurgo Gómez, socio fundador de ésta.

La actividad se desarrolló en la casa rotaria y contó además con la presencia de Manuel Arenas Albornoz (superintendente del cuerpo de Bomberos de Santa Cruz), Claudia Rodríguez Castro (quinta compañía de Cunaco), Jorge Virán Meneses (primera compañía Santa Cruz) y Nelson Pérez Jiménez (sexta compañía de Isla de Yáquil).

El principal homenajeado, el voluntario de la tercera compañía de Apalta Juan Sanfurgo Gómez manifestó; para ha sido algo maravilloso, nunca esperé este homenaje, ya que uno siempre hace esto por vocación de servicio, no esperando nada a cambio, entonces cuando una institución como Rotary nos reconoce uno no tiene más que agradecer dicho reconocimiento. Además, el participar de Bomberos junto a mis hijos me tiene muy orgulloso, por lo que continuaré colaborando hasta que las fuerzas me lo permitan; finalizó diciendo.

En tanto, Manuel Arenas Albornoz, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz dijo; sin duda lo que más agradecemos de Rotary es el reconocimiento a Bomberos de Santa Cruz y en especial, a la trayectoria de Juan Sanfurgo tanto en su rol de voluntario de la tercera compañía, pero que además su amor por la institución la ha traspasado a sus hijos que también son voluntarios. Es por eso que agradecemos que una institución hermana como es Rotary Club Santa Cruz realice este homenaje; concluyó diciendo Arenas Albornoz./