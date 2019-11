Senador Juan Pablo Letelier: "No iría a la reelección si eso ayuda a resolver la crisis política que afecta a Chile"

"Chile está al borde de una desestabilización total estructural y me sorprende que no estemos todos consiente de aquello".

El senador de la región de O'Higgins Juan Pablo Letelier en conversación con el Diario Sexta Región señaló que en el actual marco social que afecta al país no iría a la reelección parlamentaria en las próximas elecciones 2021, más aún si esto ayuda a resolver la grave crisis que se vive en la actualidad en Chile.

La autoridad parlamentaria señaló también que "Hoy mi principal preocupación es que Chile está al borde de una desestabilización total estructural y me sorprende que no estemos todos consiente de aquello, tendremos una recesión económica con una tasa de cesantía de dos dígitos, yo lo he pensado que todos debemos estar dispuestos a dar una paso al costado, si esto ayuda a resolver el problema que afecta al país".

Agregó el senador que "En el debate está la creación de una nueva Constitución para solucionar la crisis política, social y de orden público y con una dimensión económica importante. Hay que comenzar un proceso constituyente a través de una asamblea ciudadana con un proceso de participación vía plebiscito, tanto de entrada como de salida con mayor participación ciudadana".

Manifestó además el congresista que "Hay que llegar a un nuevo pacto constitucional y debemos partir pronto el proceso de salida institucional a la crisis, con algunos pisos mínimos, como el nuevo eje central sea el nuevo sistema de pensiones y una mejor reforma tributaria".

Si es asamblea constituyente o congreso constituyente, el senador Letelier señaló que "Yo lo llamaría asamblea ciudadana constituyente, para efecto práctico es una instancia con personas que se eligen sólo para redactar una nueva constitución universal y con voto obligatorio, donde se elijan todos legisladores constitucionales, que no sea elitista para que tenga legitimidad. Se ha hablado limitar la reelección de muchos cargos, pero la ciudadanía es la quien elije y veremos cómo nace esta nueva Constitución"./