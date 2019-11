Inician diálogos que buscan recoger las demandas ciudadanas

Para abordar la situación que se vive en el país, de forma simultánea e inédita en todas las regiones, se inició un proceso de diálogos, para el cual fueron convocados actores transversales de la sociedad, esto con el claro objetivo de poder escucharlos, canalizar las demandas sociales y encontrar así un diagnóstico en el corto plazo, tal como lo encomendó el Presidente Sebastián Piñera.

En la región de O´Higgins, fue el propio Intendente Juan Manuel Masferrer, quien lideró esta enriquecedora instancia de participación, que tuvo lugar en la Intendencia Regional y que entre otros, reunió a representantes de la sociedad civil, principalmente dirigentes de juntas de vecinos y adultos mayores, así como del mundo privado, los trabajadores, estudiantes y rectores de diferentes casas de estudios, al igual que de las iglesias y distintas agrupaciones y organizaciones sociales, todos quienes aportaron con su visión de Chile.

"El día de hoy hemos dado un paso muy importante, es el primero de muchos, para ir recuperando la cohesión social. Tenemos una crisis de confianza, como lo hemos visto estos días, y yo creo que es importante, como lo hemos dicho, dialogar para ir recuperándola, y por tanto, el día de hoy, estamos haciendo un encuentro inédito, donde han sido invitadas 50 personas de los más distintos ámbitos de la región, esto con la idea de que sea lo más representativo. Con estas instancias buscamos establecer las bases de un diálogo nacional que nos ha pedido el Presidente Piñera", detalló el jefe regional.

Asimismo, Juan Manuel Masferrer aseguró que "La idea de esto es profundizar los diálogos con este grupo de personas y que podamos tener con ello las bases de un proceso que pretende encaminar el Presidente Piñera, para incluso ahondar lo que es la Agenda Social en temas más grandes que obviamente no se pueden definir en un par de días. Esto, insisto, es una instancia inédita que se está realizando en todas las regiones, y lo que buscamos es que nos entreguen los insumos las mismas personas que representan a gente de la región".

"Las demandas son las que se han planteado estos días y se han puesto sobre la mesa, la verdad es que no varían, y son las que nos debemos hacer cargo, pero lo que es relevante es cómo nos ponemos absolutamente todos de acuerdo y dialogamos para desarrollar este proceso, que no es sencillo, estamos hablando, tal como lo han visto, de un problema social mayor, que requiere los cambios, que por ejemplo hizo el Presidente Piñera respecto a la Agenda Social, sumado a la señal que están dando los parlamentarios, pero que sin duda sabemos no es lo último. Aquí, hay que hacer cambios estructurales y más profundos y ahí la idea es que obviamente pueda participar la mayor cantidad de personas", precisó la máxima autoridad regional.

En tanto, la seremi Mónica Toro, quien también encabezó esta instancia de participación, indicó que "Podemos dialogar de distintas maneras y así lo hemos podido ver, ya que hay distintas manifestaciones, se hacen cabildos y reuniones de distintas organizaciones, pero lo que queremos es que esto sea algo que tenga una estructura e institucionalidad y que en el corto plazo podamos recoger todas las inquietudes y que no quede nadie sin plantear qué es lo que está viviendo en este momento de mucha confusión y de crisis, y que podamos ser capaces nosotros de plasmar y reforzar la nueva Agenda Social del Gobierno".

A la vez, la titular de Desarrollo Social y Familia, añadió que "Como dijo el Intendente Masferrer, tenemos que restablecer las confianzas y avanzar en la cohesión y la Agenda Social, pero también sabemos que hay demandas que requieren cambios bastantes más estructurales, para lo cual es debemos ir viendo la hoja de ruta y a eso es a lo que estamos llamando a todos a participar"./