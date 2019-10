Diputado Juan Luis Castro tras rechazo a enmiendas del gobierno por Ley de Fármacos II: "No podemos legislar apurados temas tan sensibles como la receta médica electrónica"

El diputado socialista, Juan Luis Castro, criticó este lunes en Comisión de Salud, el ingreso de enmiendas a Ley de Fármacos 2, luego del reciente anuncio del Ejecutivo que pretende entregar a la ciudadanía, fármacos de mejor calidad a menores precios, por considerar que no se puede legislar de manera precipitada, temas tan sensibles como la receta médica digital (...)".

El parlamentario por la Región de O'Higgins, dijo que "La tramitación del proyecto, me parece bien que se haga en el segundo informe, pero creo que es inoficioso legislar en el mismo momento y la misma hora y con atraso respecto de lo que el gobierno está presentando. Ya de la lectura de las 30 medidas algunas son enmiendas a la ley de fármacos y que no han llegado, entonces pido en eso no ir con precipitación para que las medidas se arreglen correctamente".

Castro, sostuvo que "De las medidas anunciadas, me parece bien que haya una preferencia por los remedios amarillos o bioequivalentes, que son más baratos; que exista un observatorio de precios, pero yo le agregaría, con una banda de precios -eso no lo dijo el Presidente- es lo que la derecha nunca ha aceptado. Tercero, si hay fraccionamiento de los remedios, tendrían que hacerlo a través de la Ley de Fármacos porque la ley no establece esa obligatoriedad".

El legislador socialista, expresó que "En relación a todo lo que implique receta digital hemos rechazado esa enmienda, yo pedí más tiempo, no quisieron, finalmente tuvimos que rechazar porque cuando uno le quita la firma a un médico de una receta, uno le está entregando automáticamente el seguimiento a la industria farmacéutica de los datos sensibles de las personas enfermas para que puedan ir a buscar su línea de consumo de medicamentos y por lo tanto le abro una compuerta al mercado sin contrapeso".

"Esto es lo que yo diga hagamos certificados médicos, recetas médicas y licencias médicas sin firmas, lo cual, abre una compuerta al mercado y ese no es el camino correcto, por eso se rechazó. Si ellos lo hubiéramos conversado de mejor manera, lo hubiésemos discutido, pero nos obligaron a rechazar, pues no se puede legislar apurado sobre temas tan sensibles como la receta médica electrónica. Espero que la próxima semana se ordene el debate y la gente pueda percibir que se dan pasos concretos en materia de precios y acceso de los remedios en Chile", manifestó el diputado PS./