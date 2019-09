Autoridades coordinan medidas preventivas para Fiestas Patrias

La reunión contó además con la participación de los gobernadores de Cachapoal y Colchagua, Ivonne Mangelsdorff y Yamil Ethit; los seremis de Transportes y Salud, Hans González y Daniela Zavando; el director regional de Senda, Daniel Díaz; y los jefes de las direcciones regionales de las superintendencias de Servicios Sanitarios (SISS) y Electricidad y Combustibles (SEC), representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Bomberos, el Servicio de Salud y el SAMU, entre otras instituciones.

El Intendente Juan Manuel Masferrer precisó que "Vamos a tener unas Fiestas Patrias bastante largas y esperadas por las personas. Nuestro llamado más importante es a disfrutar y celebrar, pero con responsabilidad. Hemos planificado una serie de coordinaciones con los distintos servicios públicos y privados, se establecieron planes de contingencia con las municipalidades, así como un mayor nivel de fiscalizaciones con Carabineros, con el Ministerio de Transportes y Senda, sumado a las fiscalizaciones que realiza Energía y Salud, también el fortalecimiento de la red de urgencias, particularmente lo que es atención médica, y en ese sentido, están todos los servicios trabajando y colaborando", dijo el jefe regional.

¿El llamado a la ciudadanía? "Que comprendan -señaló Masferrer- que podemos celebrar con responsabilidad, porque lo que queremos es que todos lleguen de vuelta tranquilos a sus casas. De nada sirve si es que no tenemos la colaboración de la ciudadanía, deben entender con responsabilidad que son ellos los primeros a mantener el cuidado, a no conducir en estado de ebriedad, a no consumir en exceso tanto comida como bebestibles, respetar las normas del tránsito, entender también que mucha gente se va a movilizar durante este fin de semana, así que también llamó a tener paciencia, pero recalcar que estamos trabajando con los distintos servicios, para que sean unas Fiestas Patrias sin ningún tipo de problema", reafirmó el Intendente de O'Higgins.

PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Hans González, seremi de Transportes y Telecomunicaciones, se refirió a la labor que realizará la cartera durante estos días de celebración. "Dando respuesta a la petición del Intendente Juan Manuel Masferrer, hemos dispuesto en las tres provincias dispositivos de seguridad, que cumplan con un rol preventivo y fiscalizador".

El titular de Transportes en O'Higgins detalló que "Entre el 10 y 23 de septiembre, estaremos en terreno desplegados con Senda, Carabineros, la Dirección del Trabajo y Seguridad Pública para verificar las condiciones de los vehículos y también hacer un llamado al autocuidado para que todo marche bien en estas Fiestas Patrias (...) para nosotros es primordial la seguridad de las personas, pero también que ellos mismos contribuyan a su propia seguridad".

Por su parte, el director regional de Senda, Daniel Díaz, señaló que "Queremos dar una señal clara y de tranquilidad a las familias, ya que no solamente vamos a estar haciendo prevención, sino que también vamos a estar con nuestros distintos controles de alcotest y narcotest en las tres provincias de la región de O'Higgins. Además, junto a Carabineros y el equipo de Fiscalización de la Seremi de Transportes vamos a hacer controles a los conductores de buses interurbanos, para que las personas puedan viajar seguras".

Finalmente, Alejandra Riquelme, directora regional de la ONEMI, detalló que el COE Regional convocado por el Intendente Masferrer se constituyó: "Con el propósito de establecer nuestro plan de coordinación y contingencia, en virtud de estas Fiestas Patrias, y poder establecer todas las acciones, los recursos disponibles que van a estar (...) para atender cualquier situación de emergencia que pueda surgir en esta celebración, entendiendo que es una semana muy extensa".

Agregando a su vez que "También, reforzamos el trabajo que hacemos en conjunto con las empresas de servicios básicos con el propósito de garantizar el suministro a las familias durante esos días, además de atender situaciones especialmente en la zona costera, con disposición y fortalecimiento de las capacidades de las empresas", finalizó la encargada de Onemi en O'Higgins./