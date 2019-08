Artesano en Piedra Rosada de Pelequén

Soy Rodrigo Herrera Vargas, tengo 47 años, artesano de oficio y esta es mi historia. Vengo de una familia de clase baja compuesta de 13 hermanos, mi madre dueña de casa y mi padre trabajador de ferrocarriles del estado.

El dinero que ganaban mis padres no era suficiente y tenía que pensar como podía ayudarlos un poco. Por lo mismo, me acerque a los artesanos para que me enseñaran este oficio que hasta el día de hoy desarrollo.

Comencé con el oficio de labrar (trabajar una materia dándole forma o formando relieves en ella) la piedra por necesidad de querer terminar mis estudios y el afán de superación y sin darme cuenta me fui enamorando de este hermoso ofició de labrarla piedra.

Todo comienza a los 13 años de edad haciendo adoquines en el cerro de Las Canteras de Pelequén, para luego pasar a los talleres a granear y pasar martelina a las diferentes artesanías en piedra que se iban fabricando. Con el tiempo, fui aprendiendo algunas técnicas, tallaba y le daba formas a dichas piedras. Han pasado ya 34 años desde que comencé este oficio y que ha sido un factor fundamental en mi vida tanto en lo económico como en lo profesional.

He recorrido muchos lugares de Chile realizando empedrados de adoquines y muros en distintos tipos de piedras con diferentes diseños.

Actualmente, soy "Presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores Artesanos Canteros de Pelequén" y lucho cada día por los derechos de mis colegas artesanos y para que nuestro arte no desaparezca, sea valorado y se siga realizando por muchos años más.

SOMOS ARTESANOS ÚNICOS EN EL PAÍS Y ESTAMOS DESAPARECIENDO

¡VALORA AL ARTESANO!

"EL ARTE DE LABRAR LA PIEDRA DEBE PERMANECER Y PERDURAR EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO"