Premian a Ganadores del concurso fotográfico "Mi Futuro Mi Vejez" de Senama O´Higgins

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Monica Toro Toro, y la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Tamara Jofré Salinas, premiaron a los ganadores del Concurso Fotográfico "Mi Futuro Mi Vejez", versión 2019, que organizó Senama, en el marco del pasado Mes del Buen Trato al Adulto Mayor. Postularon más de 30 fotografías.

En la oportunidad, la seremi dijo que “es grato ver, sobre todo los jóvenes, que se dieron el tiempo de recibir este mensaje, y plasmarlo en una fotografía que nos llena de emoción, y eso es lo que buscamos con estas actividades, visibilizar el encuentro de las generaciones, y la vejez. Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos trabajando por reconocer y valorar la trayectoria de los adultos mayores, por lo mucho que han contribuido en la sociedad”.

“Porque debemos rescatar valores, admiración, y buen trato a los adultos mayores, cultivar en nuestras familiar el amor y respeto hacia ellos, y eso estamos haciendo y reforzando como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”, agregó la autoridad.

Por su parte, Tamara Jofré Salinas destacó que el sentido del concurso fue “llamar a la comunidad a participar y reflejar un acto cotidiano con las personas mayores. Recibimos muestras muy bonitas, cerca de 30 participantes fueron los que presentaron sus fotografías, así que estamos muy contentos por el nivel de participación, y por el significado que transmitieron. Este tipo de iniciativa nos sirve para relevar la importancia que tienen y la experiencia de vida de las personas mayores de nuestra Región”.

“Es muy importante que sepan la importancia que tienen las personas mayores en el Gobierno del Presidente Piñera, que nuestra Primera Dama está liderando un Programa que es Adulto Mejor del cual nosotros estamos orgullosos de ejecutar ciertas acciones en la Región”, culminó Tamara Jofré.

En el Salón Prat de la Intendencia Regional, las premiaciones fueron las siguientes:

Primer Lugar: Jonathan Maldonado, de la comuna de Litueche, con su fotografía "102 años".

Segundo lugar: Maximiliano Reyes, de la comuna de Palmilla, con su fotografía "Mi tesoro más valioso, mi tata Mariano".

Tercer Lugar: Víctor León Donoso, de la comuna de San Fernando, con su fotografía "Descubriendo el barrio con el tata".

También se entregó mención honrosa a Maite Ibarra Maturana de la comuna de Quinta de Tilcoco, con su fotografía "Complicidad", y Macarena Mauro Blin de la comuna de Rancagua, con su fotografía "102 años de historia".

Maximiliano Reyes, quien logró el segundo lugar del certamen agradeció a “mi familia porque me apoyaron en este concurso. Yo nunca me esperé esto. La foto significa algo con mucho sentimiento hacia mí bis abuelo, y mucha felicidad. Estábamos tocando guitarra”. En la misma sintonía, su bis abuelo, presente en la ceremonia, destacó que “es una gran cosa, porque nunca esperamos ganar. Fue solamente una entretención y después me dijeron que estábamos participando en un concurso, y logramos el segundo lugar. Estoy muy contento, gracias por este premio”, manifestó Mariano.

