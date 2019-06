A la comunidad…

Soy culpable, no recuerdo haberlo hecho pero las cámaras no mienten, Es mi responsabilidad no haber tratado la depresión que me aqueja hace año y medio, mezclar antidepresivos con alcohol jamás tendrá un buen resultado. Algo que en otros tiempos podía ser una broma, hoy no lo es y yo lo sabía. Siempre he tratado de ser el más fuerte de todos y autosuficiente pero me di cuenta que no lo soy, hice algo muy malo ayer y como siempre asumiré las consecuencias de mis actos. Pido perdón a todas las personas que me quieren y han confiado en mí, me avergüenza profundamente mi actuar pero quizás fue esto y no que siguiera cometiendo actos imprudentes hasta perder la vida. Tratare de salir del fondo. Gracias.