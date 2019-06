Intendente Masferrer anunció importante proyecto en casco histórico de San Fernando

El Intendente Juan Manuel Masferrer envió al Consejo Regional (CORE) un importante proyecto para San Fernando, que de ser aprobado, permitirá mejorar la conectividad en el centro de la ciudad, remodelar la Plazoleta Manuel Rodríguez, y las veredas, entre ésta y la Plaza de Armas, además de trasformar a la calle Valdivia en un paseo semipeatonal, entre las dos cuadras que existen, entre ambas áreas verdes.

La iniciativa que ahora será analizada por la comisión de Infraestructura del Core, tendrá una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, de 669 millones de pesos, y pretende convertir el casco histórico de la capital colchagüina en un polo de encuentro, impulsando su barrio comercial y enlazándolo con el valor patrimonial que tiene la arquitectura de la comuna.

Sobre este proyecto el Intendente Juan Manuel Masferrer explicó que "Con esta obra estamos invirtiendo en calidad de vida para los vecinos de San Fernando. Este es un proyecto que mejora la conectividad, que genera mejor convivencia vial, al entregar nuevos espacios al peatón, que mejora las veredas, la plazoleta y que dará un nuevo impulso al caso histórico del centro de la ciudad".

La primera autoridad regional agregó que "Conversamos con las autoridades, el alcalde, el concejal Riquelme, también con los Cores, y entendimos que los vecinos de San Fernando no podían seguir esperando, que merecían contar con este proyecto.

Hoy ya está ingresado, a la espera de votación del Consejo Regional, y esperamos una vez más, y tal como ha sido hasta ahora, contar con el apoyo de los consejeros para aprobar los recursos y darle a la gente de San Fernando la posibilidad de contar con este hermoso proyecto que renovará el sector histórico de la comuna".

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, dijo que "Esta es una gran noticia para San Fernando, sigue en la línea de lo que hemos estado trabajando en estos 15 meses de Gobierno que es acelerar los proyectos de conectividad en la región.

Hay que considerar que San Fernando es una de las comunas más grandes de O'Higgins, por lo que mejorar y poner en valor la plazoleta Manuel Rodríguez y cambiar el perfil de la calle Valdivia para aumentar el espacio de circulación de los peatones, sin duda ayudará a dar un espacio público más amigable y descongestionado".

A la espera de ser analizada en el Consejo Regional, el Core Gerardo Contreras explicó que "Es un proyecto que muestra una conectividad de la plazuela hasta la Plaza de Armas, es un paseo peatonal moderno que va a poder unir el casco histórico de la comuna, lo que es una iniciativa muy necesaria, que se va a concentrar en el barrio comercial y patrimonial de la comuna, por eso agradecer al Intendente que lo haya puesto en tabla".

Mientras, que el también Core, Pablo Larenas comentó que "Me parece que es una muy buena inversión, donde no se han dejado detalles de lado, desde señalización, paisajismo, colector de aguas lluvias etc. Destacar que es una inversión de más de 600 millones de pesos de los cuales este año 2019 se invertirán 268 millones además de ser una iniciativa muy importante para nuestra capital provincial, que ya ha sido beneficiada con proyectos de pavimentación, así que yo muy contento que se siga invirtiendo en la comuna de San Fernando".

Por su parte, el concejal Alejandro Riquelme manifestó que "En primer lugar agradecer la tremenda iniciativa que ha tenido el Intendente Masferrer, él ha venido a ver el proyecto a San Fernando y eso habla de lo incorporado que esta con las necesidades de las comunas. Con este proyecto se pretende modernizar la calle Valdivia, en la que por mucho tiempo se ha querido impulsar y dar énfasis al peatón, para que tenga un paseo en el que pueda disfrutar con su familia y además con todo esto, se puede unir dos arterias importantes"./

