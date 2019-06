Diputado Cosme Mellado participa en Discusión del Proyecto de Ley que Establece el Sistema Clase Media Protegida

En la ocasión, el parlamentario dio a conocer la realidad del distrito que representa, conformado por 20 comunas: "Nos hace bien Ministro revisar lo que ocurre en la zona, en nuestra región, donde uno empieza a profundizar cual es el concepto de clase media, y eso es muy complicado definirlo, hoy encontramos a gente que no calza en ninguno de los beneficios, me dicen, estoy desempleado, soy allegado, no tengo vivienda, y más encima califico entre el 90 y 100 por ciento, según el Registro Social de Hogares", planteó el legislador.

En ese contexto, el diputado Mellado solicitó al Ministro Moreno revisar el actual sistema, ya que no da cuenta de la realidad socioeconómica de las familias chilenas, y eso está vinculado con la regularización de la Educación Técnico Superior, la salud, etcétera: "Nos encontramos con una cesantía disfrazada, no sacamos nada con que tengamos familias, donde todos quieren que sus hijos(as) sean profesionales o técnicos y después no hay trabajo en lo que estudiaron, eso es engañarnos a nosotros mismos, el Estado busca financiar carreras, donde no hay ninguna posibilidad, hay una enorme cantidad de técnicos en enfermería y kinesiólogos, por nombrar un ejemplo", precisó el diputado añadiendo que cuando fue alcalde por 16 años de Chimbarongo, era muy difícil para él encontrar dichas carreras, haciendo alusión a cómo han cambiado los tiempos.

Al finalizar, el diputado Cosme Mellado, requirió que haya una coordinación coherente de la realidad actual y los servicios, para que las personas puedan acceder y aprovechar mejor los beneficios del Estado, entre otras peticiones./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.