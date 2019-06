Organizaciones deportivas reciben más de $200 millones para consolidar su desarrollo

¿Qué es el FONDEPORTE?

Es una herramienta de financiamiento privilegiada para el crecimiento y proyección de la actividad física y deportiva en el país. Tiene como objetivo financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Centro de Entrenamiento Regional, estuvo encabezada por el director regional de IND, Rodrigo Cabrera y el SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, autoridades que coincidieron en la necesidad de extender este beneficio a todas las entidades existentes y vigentes.

"El reclamo que uno siempre escucha en este tipo de concursos, es que siempre ganan los mismos y a quienes me dicen eso, yo les respondo una frase muy clara y sensata. Mientras, los demás no lo hagan, obviamente siempre ganarán los mismos siempre. Por eso, el llamado es a conocer el fondo, preguntarles a nuestros profesionales, revisar la web, solicitar capacitaciones, etc. El ministerio que tengo el honor de representar, posee todas las alternativas y solo depende de los interesados", señala Ramírez.

Por último, el jefe sectorial, destacó que este año 2019: "Lo recursos aumentaron en su cantidad, considerando el interés que despierta en la comunidad. Eso habla muy bien del trabajo que estamos desarrollando junto al Intendente Masferrer", concluyó./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.