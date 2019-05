Hospital de Lolol celebra semana del Lavado de Manos

La enfermera supervisora del Hospital de Lolol, Viviana Cancino, es la encargada de implementar estas iniciativas en la comuna, al ser consultada al respecto, explica que "La higiene de manos evita la transmisión de enfermedades, esta debe realizarse en cada momento en que tengamos contacto con personas enfermas, con material contaminado o viendo que nuestras manos estén visiblemente sucias. El lavado de manos es la técnica más fácil de protección, se puede realizar con agua y jabón como también podemos higienizar nuestras manos con alcohol gel y lo podemos hacer en cualquier circunstancia y sirve tanto para aquellos que trabajamos en salud como en cada momento en la vida diaria".

La profesional manifiesta las consecuencias de no realizar un buen lavado de manos, señalando que "Una persona que no tiene un nivel adecuado de higiene de manos se arriesga a contraer cualquier enfermedad y poner en riesgo su salud, por ejemplo, si yo me limpio la nariz y no me lavo las manos puedo transmitir un virus a otra persona. Las manos tienen muchos microrganismos que son propias de cada persona y otros que se van depositando de manera transitoria en ellas. Cuando manipulamos alimentos es muy importante la higiene de manos, porque de esa manera evitamos la contaminación cruzada".

Es por esto que Viviana, quién también es encargada de Calidad y Seguridad del Paciente, organiza una serie de estrategias para fomentar esta buena práctica. "A cada funcionario que ingresa al hospital se le hace una inducción al momento de ingresar, en relación a cómo se hace el procedimiento del lavado de manos y todo lo que tiene relación con la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Además, promocionamos al interior del hospital con diarios murales, y hacemos supervisiones del correcto lavado de manos; tratamos de que la comunidad pueda tomar conciencia de lo necesaria, simple y segura que es esta práctica, para poder prevenir las enfermedades y transmisión de las mismas entre nosotros como funcionarios, entre funcionarios-pacientes y entre usuarios", menciona la funcionaria.

Además de las actividades intrahospitalarias, también se despliega un trabajo de educación principalmente a los niños de la comuna: "Trabajamos en terreno con los jardines infantiles y con los niños menores de cinco años, donde les llevamos dibujos asociados a niños lavándose las manos, ellos crean también sus propios dibujos en torno al tema", finaliza la también encargada de infecciones asociadas a la atención de salud./

