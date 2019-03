Diputado Juan Luis Castro: "Oposición rechazará proyecto de reforma a Fonasa si este aumenta cotización a usuarios"

El diputado socialista que preside la Comisión de Salud, de la Cámara, Juan Luis Castro, refutó la forma como el oficialismo presentó el proyecto que reforma Fonasa y que pretende aumentar la cotización de los usuarios.

Castro, dijo que "Hay un dilema enorme, donde dos grandes áreas de Fonasa no tienen ninguna cobertura, los remedios y la odontología y sus enfermedades asociadas. Tenemos dos talones de Aquiles que hemos pedido sistemáticamente y que no vemos en las propuestas del gobierno como aspectos concretos para mejorar a ese 80 por ciento que está en Fonasa".

El legislador (PS) por la Región de O'Higgins, sostuvo que "La gente está cansada de las listas de espera, del acceso a los medicamentos, de la falta de cobertura odontológica y sobre todo, de no poder acceder a un especialista. Hoy, hacer que la gente se meta la mano al bolsillo de nuevo y pagar más del 7 por ciento de salud obligatoria del sueldo de cada mes, es un nuevo impuesto, sin saber a cambio de qué. Esto es una mala noticia para la ciudadanía porque hay 14 millones de chilenos en Fonasa".

"Pero, lo más grave es que esta idea del gobierno de Piñera, introduce una verdadera lucha de clases al interior de los sectores populares y medios, porque si hoy pensamos en los grupos vulnerables de Fonasa que son los grupos A y B, que no tienen cotización y son indigentes, ellos que no les cambia nada esta noticia del gobierno van a sentirse en desmedro natural frente al grupo D, que son los que tienen más capacidad de pago y que solo ellos podrían decidir, eventualmente, si quieren pagar un poco más de cotización por un supuesto plan mejorado", agregó el parlamentario (PS).

Castro argumentó que "Si pensamos que las Isapres ejercen una discriminación, porque en la práctica en ellas la gente paga y mientras más plata pone, mejor el plan, aunque yo no me enferme o tenga pocas cargas. Sin embargo, con esta propuesta del gobierno, la lógica de Fonasa tiende a asemejarse a las Isapres, a privatizar el modelo de seguro público que tiene un solo plan y es el plan universal de salud de Fonasa".

"¿Queremos hacer competir entonces a la gente dentro de Fonasa a la gente por distintos planes? Quien va a ganar y a perder en esa lucha? No me cabe duda que la gente más pobre de Fonasa jamás va a tener una posibilidad de mejoría porque no tienen ninguna capacidad de pago adicional", explicó el diputado PS.

"En este proyecto que no ha tenido dialogo con nadie se ha cometido un grave error de volver a meterle la mano al bolsillo a personas de bajos recursos para que ellos, supuestamente tengan en el futuro una mejora que nadie les ha dicho cuál va a ser, pero sobre todo terminando con el carácter solidario de Fonasa y además porque quien quiere evitar pagar un poco más es el Estado a través de los impuestos generales".

El legislador socialista, puntualizó que "El IVA que todos pagamos van a financiar la salud en Chile y la otra parte la financia la cotización del usuario, entonces me pregunto: "¿Quiere el Presidente Piñera, mejorar de verdad la salud de la clase media y de los sectores vulnerables o quiere hacerlos luchar entre ellos para acceder algún día a una mejora en salud?"./

