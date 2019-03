Diputado Juan Luis Castro: “Cada vez que un hospital se endeuda es un paciente que se posterga”

El legislador socialista por la Región de O’Higgins, agregó que “Cada vez que a un proveedor no se le paga, este deja de entregar jeringas, remedios, sueros y aquí el único perjudicado es el paciente”.

El presidente de la Comisión de Salud, de la Cámara, diputado Juan Luis Castro, citó para este lunes, al Congreso Nacional, al ministro de la cartera, Emilio Santelices para que explique los alcances de la deuda hospitalaria que ya lleva más de 300 días de retraso a los proveedores y que está afectando en las atenciones médicas a los pacientes del sistema de salud público.

El parlamentario socialista dijo que “Hoy se ha dado a conocer una nueva arista de las graves deudas hospitalarias que han ascendido a 803 mil millones de pesos el 2018. Por este motivo hemos convocado al Ministro de Salud para este lunes, a las 18 horas, para que asista a la Comisión de Salud y explique cuál es el origen de la deuda más alta conocida en la historia de nuestro país, pero que a la vez, significa el peor perjuicio y daño a la población”.

El legislador (PS) por la Región de O’Higgins, agregó que “Cada vez que a un proveedor no se le paga, como es la mitad de esta deuda y no se le paga en 120 días, este deja de entregar jeringas, remedios, sueros y aquí el único perjudicado es el paciente”.

“Hoy ha tenido rostro humano una cifra económica para los que les gustan las cifras y la economía. Cada vez que un hospital se endeuda es un paciente que es postergado de una lista de espera, que no recibe un remedio, que se quedó sin cama, que no tienen suero o no hay material quirúrgico para operarlo”, sostuvo Castro.

El diputado socialista, puntualizó que “Espero que el ministro Santelices dé una explicación lógica y plausible, no solo de lo que ocurre, sino de cómo va a intervenir para que este fenómeno deje de suceder este 2019, que es un año decisivo en materia de salud y donde, hasta ahora, hemos visto una gestión deficiente y mediocre para administrar los recursos que tiene el sector”./



