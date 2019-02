Federación Regionalista Verde Social (FREVS) acude en apoyo de las comunidades afectadas en el norte grande

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, diputado Jaime Mulet, dio a conocer las acciones que el partido está desarrollando para ir en ayuda de las comunidades más damnificadas tras los recientes temporales en el norte grande.

"Hemos realizado un esfuerzo importante, nuestra Secretaria General Marta Molina se encuentra en la zona coordinando la entrega de agua potable tanto en Calama y sus alrededores, junto al Diputado Esteban Velázquez; así como en las localidades rurales de la región de Tarapacá, por donde se han desplegado nuestros amigos regionalistas de Tarapacá Marka. En nombre de todos los militantes de nuestro partido hemos querido realizar esta pequeña colaboración inicial en la etapa de crisis, con el compromiso de seguir aportando en las posteriores fases de reconstrucción", señaló el diputado por Atacama.

Por su parte, el Diputado por la Región de Antofagasta, y quien encabezó los llamados al gobierno para que se declarara zona de catástrofe en su región, Esteban Velásquez (FREVS), señaló que "Hoy los regionalistas hemos entregado nuestra ayuda a las zonas afectadas en Alto el Loa, fundamentalmente a los adultos mayores y niños de los pueblos andinos, entendiendo que el suministro de la sanitaria Aguas Antofagasta no cumple aún los estándares de potable. Agradecemos a los regionalistas este gesto, lleno de sensibilidad social que se tiene por los ciudadanos de este norte tan sufrido".

Rubén López, Consejero Regional de Tarapacá y Dirigente de Tarapacá Marka (FREVS), junto con desplegarse con su equipo por las zonas rurales más afectadas, manifestó su preocupación por la no declaración de zona de catástrofe en Tarapacá: "Acá hay muchos agricultores que han pedido préstamos al banco y que no podrán cobrar sus seguros por la pérdida total de sus chacras, debido a que no se declaró zona de catástrofe. Hago un llamado al ejecutivo para que se ponga en los zapatos de estos agricultores y no se dilate el apoyo"

Jaime Mulet, Diputado y Vicepresidente de la Cámara concluyó: "Han sido múltiples las ocasiones en que nuestros pueblos del norte nos hemos enfrentado a este tipo de catástrofes, y una y otra vez nos hemos levantado con más fuerza. Hacemos un llamado a seguir siendo solidarios. Sabemos que nuestras comunidades siempre están a la altura y pedimos a las autoridades que también lo estén. La ayuda se necesita con celeridad en cada lugar de este territorio tan dañado, no solo en las ciudades, también en los poblados más pequeños y aislados, chacras, comunidades indígenas y pueblos andinos. El Norte también es Chile"./

