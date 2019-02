Multitudinario Adiós a motoquero fallecido en accidente de tránsito

Ricardo Becerra era una persona muy querida y respetada por todos. Su inesperada partida ha calado hondo en los diferentes sectores de la ciudadanía, lo cual se vio reflejado tanto en la iglesia como posteriormente en el trayecto al camposanto, donde fue acompañado por una gran caravana de amigos, especialmente motoqueros de San Fernando y de comunas vecinas.

También los conductores de taxis colectivos, donde formó parte de ese gremio, quisieron sumarse al homenaje de despedida que la comunidad le brindó al querido Ricardo, que la noche del sábado dejó de existir luego resultar gravemente herido en un accidente de tránsito, donde lamentablemente falleció otra persona.

Ricardo Becerra Sánchez sufrió el fatal accidente la noche del sábado en la Región Metropolitana. Posteriormente fue trasladado hasta la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, donde se efectuó su velatorio. A las 14 horas del martes se ofició una misa por el eterno descanso de su alma en la parroquia San Juan Evangelista de esa ciudad.

Luego el cortejo se desplazó hasta la comuna de San Fernando. Una larga columna de motoqueros se sumó a la caravana en su último trayecto al cementerio parque donde fue despedido por sus familiares y amigos motoqueros. Además se le rindió un emotivo homenaje con algunos bailes de cueca como una manera de recordar su gran apego a nuestro baile nacional.

Su partida caló hondo especialmente en su familia y el grupo de motoqueros con los cuales se reunía generalmente para disfrutar de su gran pasión, las motos. Uno de sus grandes amigos y compañero de ruta fue Juan Pablo Barahona. "Para nosotros su partida ha sido un golpe muy duro y sabemos que desde ahora en adelante será muy difícil asumir que ya no está entre nosotros, pero si estamos ciertos que desde el cielo nos estará cuidando en cada tramo de la ruta, cerro o donde estemos disfrutando con nuestras motos".

Juan Pablo Barahona dice estar convencido junto a su grupo de motoqueros, que su amigo Ricardo nunca los dejará solos y que su pensamiento de hoy no sería otro que este. "Acelerar ese caballo de metal, sentir la libertad y las ganas de hacer bramar esta bestia, son las sensaciones que me llevan a querer ir más lejos, tan lejos que hoy quisiera volver al inicio de este viaje, en el que jamás pensé sería el último. Hoy viajé lejos, donde todos me acompañaron y me permitió recordar cada una de nuestras vivencias. Mi partida me dio la oportunidad de reunir a todos mis amigos, mi familia y a cada uno de mis seres queridos. Me voy feliz... y por favor no me extrañen, estaré con cada uno de ustedes siempre acompañándolos en esta última ruta y siempre tengan presente que los estaré cuidando en cada kilómetro, en cada ruta, en cada cerro y en cada corazón. No duden que nos veremos en la próxima parada. Un abrazo desde el cielo!/

