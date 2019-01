Proceso de admisión UOH 2019 suma más de mil estudiantes nuevos

Un exitoso proceso de Matrículas 2019 cumplió la Universidad de O´Higgins. Más de mil nuevos estudiantes, provenientes de diversas regiones del país y de todas las comunas de la Región de O´Higgins, se incorporaron a las 21 carreras de Pregrado de la UOH, alcanzando los 2.400 estudiantes en su tercer año de funcionamiento.

En este proceso de Admisión, la Universidad de O´Higgins recibió 1.829 postulaciones para sus 21 carreras, de las cuales el 72,5% correspondieron a primera preferencia. El total de convocados aumentó en 15% en comparación al proceso 2018.

Tras el positivo número de matriculados, el Rector Rafael Correa se mostró orgulloso de lo conseguido por la institución. "Somos un ejemplo de un proceso maravilloso. Esta Universidad sigue creciendo, vamos a recibir más de 2.400 estudiantes en nuestros Campus Rancagua y Colchagua. Seguimos adelante con más fuerza y estamos muy felices porque hemos superado todas las expectativas. Esto lo tomamos como un tremendo respaldo, fiel reflejo de la confianza puesta en la UOH", manifestó el Rector de la Universidad de O´Higgins.

"Estamos felices de darle la bienvenida a la gran familia UOH a cientos de estudiantes y familias que hoy, nuevamente, han puesto su confianza en la Universidad de O'Higgins. Todos los indicadores de este proceso indican que somos una institución consolidada, en pleno crecimiento", enfatizó Juan Manuel Solís, Director de Admisión y Acceso Efectivo UOH.

Impresiones de nuevos estudiantes

José Cárdenas fue puntaje regional PSU de Historia. Él se transformó en el primer seleccionado de la carrera de Psicología UOH. "Estudiar en mi ciudad me da toda la tranquilidad de enfocarme en obtener mi futura profesión en una institución que está entre las mejores del país. Tenía como objetivo llegar a la UOH, y tuve que estudiar harto para llegar a este momento. Mi familia está muy feliz y espero seguir luchando por mi meta de ser un buen psicólogo", manifestó.

Para Analía Chamorro, estudiante no vidente que se matriculó en Derecho, a través del cupo para Estudiantes en Situación de Discapacidad: "Es una gran oportunidad demostrar que las personas en situación de discapacidad pueden hacer grandes cosas en la región y qué mejor que estudiar en la Universidad O'Higgins. Realmente no me esperaba quedar en Derecho en la UOH, era mi sueño estudiar en esta universidad y lo estoy cumpliendo".

En tanto, Gabriel Parraguez ingresó a Medicina Veterinaria. "Mi familia está muy contenta por quedar en la carrera que quería y por haber obtenido la gratuidad. Pude revisar las mallas con atención y quedé muy impresionado por lo que espero mucho de la carrera y de la universidad", dijo.

Las mellizas Fernanda y Francisca Moraga, primera y segunda seleccionada de Ingeniería Comercial, respectivamente, se mostraron muy orgullosas de compartir los primeros puestos y, además, ser compañeras de curso en la carrera. "Estamos felices porque ya es una etapa que empieza y quisimos entrar a la UOH, porque no tenemos que estar viajando a otra ciudad para estudiar", apuntó Fernanda.

Principales resultados Admisión UOH 2019

En este proceso de Admisión, 17 de las 21 carreras de la UOH tienen puntajes máximos superiores a los 700 puntos ponderados, destacando la carrera de Ingeniería Civil Plan Común con el puntaje máximo ponderado de 780 puntos, seguido por Medicina con 771 y Pedagogía en Matemática con 752 puntos.

En tanto, el promedio PSU de Lenguaje y Matemática, del total de los convocados, subió a 581,6 (2019).

En relación a postulaciones por sexo, el 59,2% de los convocados son mujeres y el 40,82% hombres. Además, en términos de dependencia de establecimientos educacionales, el 48,92% provienen de colegios municipales, y los convocados de colegios particulares doblan a los del año 2018.

En este proceso, se matricularon siete jóvenes por el Cupo de Estudiantes en Situación de Discapacidad, en las carreras de Derecho, Administración Pública, Psicología y Enfermería./

