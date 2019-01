Tribunales y Club Deportivo ofrecen homenaje a ex funcionarios judiciales en Santa Cruz

Los ex funcionarios de los juzgados de Letras de Rengo y Santa Cruz, Ana Figueroa y Fernando Vilches, respectivamente, fueron homenajeados por el club deportivo "Los Martes" y los tribunales de Santa Cruz.

En la actividad se destacó la trayectoria de los funcionarios que se acogieron a retiro voluntario. Además, en la jornada se jugaron partidos de futbolito y se organizó una cena en honor a los homenajeados.

El presidente del equipo de "Los Martes" y ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ricardo Pairicán, señaló que "Nuestro club y los tribunales de Santa Cruz quisieron homenajear a dos grandes personas y ex funcionarios del Poder Judicial, quienes entregaron por muchos años sus grandes capacidades, solidaridad y eficiencia al servicio de muchas personas. Además, quisimos destacar sus trayectorias deportivas que trajeron muchos primeros lugares y trofeos a la jurisdicción".

La ex funcionaria del Juzgado de Letras de Rengo, Ana Figueroa, expresó que "Para mi actividad ha sido una sorpresa porque la verdad no me la esperaba por lo que estoy muy contenta por ser destacada por varios amigos con los cuales laboré por tantos años".

El ex funcionario del Juzgado de Letras de Santa Cruz, Fernando Vilches, puntualizó que "Estoy sorprendido por este gesto de mis colegas del Poder Judicial. Solo me queda dar las gracias a todos los que hicieron posible la actividad"./

