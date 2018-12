Concejal Gavino Martínez: "El 2 de enero comienzan los cambios en la toma de hora en los Cesfam de Rengo y Rosario"

"Siempre ha sido un tema y un poco en Rosario, tal vez ha sido menos denunciado este último pero igual hay algunos. He reclamado este tema, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar para que la gente no tenga que estar a las 5 de la mañana, esto lo llevamos conversando desde hace un tiempo con Pablo Villanueva, Director de Salud Municipal, y el pasado jueves se nos propuso un proyecto que va a empezar de menos a más -así espero que sea- que tiene que ver con recuperar los SOME por colores que teníamos antes. Por ejemplo, si hoy soy del sector amarillo todos mis temas de salud, de horas, de exámenes los tengo que resolver en el sector del mismo color. La diferencia, es que habrá una agenda abierta por seis meses, por lo tanto cuando yo salgo del control con mi médico, inmediatamente me voy con la hora para el doctor; y si hay algún examen que me deba tomar también me voy con la hora", declaró el concejal Martínez.

Además, Martínez explicó: "No podemos seguir trabajando, porque la última agenda cuando se abrió significó que en tres días se atendieron unas mil personas. Los funcionarios terminan cansados, de mal humor, molestos, no todo el mundo entiende el sistema, la gente también se enoja, los funcionarios tienen que recibir palabrotas de repente, y espero que esto cambie. Pretendemos que los cambios partan en enero, con un mejor sistema de entrega de horas y sí nos faltaría mejorar es el tema de las horas dentales. Tenemos que destacar que este sistema comienza a funcionar con los enfermos crónicos, y espero que a partir de enero podamos conversar con la gente, con la comisión de salud ciudadana, para ver comentarios y si hay algo que modificar".

En relación, al nuevo director del CESFAM de Rosario, Celso Jiménez Pérez, el concejal Gavino Martínez señaló: "Él viene de un concurso público, donde se destacó, tiene una vasta experiencia en salud con un MBA en gestión de salud pública, yo espero que sea una buena gestión, él tendrá un período de ajuste, donde yo espero colaborar. Será invitado a la primera comisión de salud del año, que se realizará en enero y siempre con las ganas que el CESFAM siga creciendo y mejorando, donde todos podamos ser partícipes del desarrollo de la salud en nuestra comuna"./

