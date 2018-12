Rancagua reúne a los mejores matemáticos de todas las universidades chilenas

La Sociedad de Matemática de Chile (SOMACHI) es una de las más antiguas sociedades científicas existentes en Chile. Tiene como misión contribuir al desarrollo en Chile de la práctica y fomento de las Ciencias Matemáticas, así como de su divulgación y mejorar la calidad de la enseñanza de la matemática a todo nivel, adaptarla a públicos diversos, aumentar el número de estudiantes talentosos e interesados en orientarse hacia las ciencias y las matemáticas.

La Universidad de O'Higgins es socio institucional de SOMACHI, y, por primera vez, alberga el evento anual, reflejando el alto nivel de las investigaciones del Instituto de Ciencias de la Educación y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Casa de Estudios.

Las diferentes actividades, realizadas, entre el 19 y 21 de diciembre en el Campus Rancagua, congregaron a más de 250 matemáticos, entre académicos, académicas, investigadores, investigadoras y estudiantes becados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, la Sociedad Matemática de Chile y la Universidad de O'Higgins. Además, de destacados investigadores internacionales, quienes colaboran con los grupos de investigación nacionales.

El Rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, destacó la importancia de organizar este Encuentro. "Estamos honrados y contentos de ser, durante tres días, la casa de todos los matemáticos chilenos. Aquí, en la UOH, la educación matemática está en el corazón de la institución", manifestó.

Por su parte, el académico de la Universidad de O´Higgins y presidente de Comité Organizador Local, Dr. Emilio Vilches, resaltó que "Ha sido un evento con un nivel científico muy alto, con charlas de matemáticos muy destacados de nuestro país y el extranjero. Esto nos posiciona como una universidad que crea, desarrolla y promueve la investigación del más alto nivel en el área de las matemáticas. Estamos muy agradecidos por las confianzas que han permitido organizar este encuentro. El desarrollo de la matemática está muy presente en la investigación y docencia de Pregrado, que lideran nuestros académicos en la Universidad de O´Higgins".

Dentro de esta versión de SOMACHI 2018, se han efectuado tres conferencias plenarias; seis subplenarias; dos cursillos y 12 sesiones temáticas, todas ellas a cargo de destacados investigadores nacionales e internacionales.

IMPRESIONES DE PARTICIPANTES:

Andrés Navas, Presidente de SOMACHI

"El nivel de la matemática chilena ha ido 'in crescendo' en los últimos 20 años. Es sumamente relevante que, en el ranking de la Unión Matemática Internacional, Chile ha avanzado sistemáticamente en el desarrollo de la matemática pura como aplicada. Se ha estado trabajando a distintos niveles en el fomento y la difusión de las matemáticas. Este encuentro de SOMACHI ha salido perfecto en lo que se refiere a la organización y al nivel de ponencias desde el punto de vista científico. Ha sido simplemente espectacular".

Pedro Montealegre, Ingeniero Matemático, Profesor asistente Universidad Adolfo Ibáñez

"En la sociedad es necesario tomar decisiones colectivamente, por ejemplo, decidir o no construir un puente, apoyar una ley, elegir un candidato, etc. Cada persona tiene su propia opinión, pero normalmente uno está dispuesto a cambiarla si la mayoría de sus conocidos piensa de un modo diferente. A partir de los cambios de opinión que tiene la gente en el tiempo, emergen dinámicas. Me interesa entender matemáticamente este tipo de dinámicas de modo de predecir, por ejemplo, cuál opinión será la mayoritaria en el largo plazo".

Valentina Giaconi, Académica Instituto de Ciencias de la Educación Universidad de O'Higgins

"Mi investigación, en conjunto con el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), consiste en la estimación de brechas de ruralidad en el acceso a la educación superior. Este tema es muy relevante para la política pública educativa, ya que no sabemos si los estudiantes de zonas rurales están teniendo las mismas oportunidades para acceder a este nivel educativo. Mi proyecto se enfoca en estimar la magnitud de estas brechas, lo que en un futuro nos puede ayudar a mejorar la equidad y la diversidad en nuestro sistema de educación superior".

Alejandro Maass, Director del Centro de Modelamiento Matemático de Universidad de Chile

"La matemática chilena es un área relevante a nivel internacional y eso permite que los investigadores nacionales sean considerados en diversos eventos sumamente relevantes a nivel mundial. Participar del SOMACHI es una gran oportunidad para que los matemáticos de todo Chile muestren lo que están haciendo y que la matemática chilena siga en alza y qué mejor que a través de un foco regional, que es lo que nos falta posiblemente a nivel país".

Soledad Torres, Nueva Presidenta de SOMACHI

"Soy de región y mi interés es visibilizar la matemática que hacemos en regiones, la cual es bastante amplia y de muy alto nivel. Es relevante mostrar el área matemática que se desarrolla en las regiones. Quiero que entre colegas investigadores e investigadoras de todo el país puedan generar más redes e interacción. El evento anual de SOMACHI es una muy buena oportunidad para este fin".

Mariel Sáez, Profesora asociada Departamento de Matemática PUC

"Mi investigación es del área de Análisis Geométrico que conecta geometría con ecuaciones diferenciales en un proyecto de trabajo. Es un problema clásico que tiene muchas conexiones con física, en particular con vibraciones de materiales. Nos interesa encontrar cuál es la generalización que captura mejor el problema en dimensiones mayores".

Ximena Colipán, Académica Universidad de Talca

"Mi investigación se centra en el desarrollo de habilidades científicas en matemáticas para alumnos, desde cuarto básico en adelante. Una de las áreas que rige la educación en Chile se basa en el desarrollo de habilidades, actitudes y ejes temáticos, por lo que trabajo en la resolución de problemas con estos tres ejes elementales en el currículum, para ayudar a mejorar desarrollo de la matemática en la educación en nuestro país"./

