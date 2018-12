Bancada Regionalista llamó al Ministerio de Hacienda a destinar impuestos por venta de acciones de SQM a la creación de la Empresa Estatal del Litio

Los diputados de la Bancada Regionalista (FREVS), Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, hicieron un llamado al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a realizar bien el cálculo de los impuestos que la empresa canadiense Nutrien debe pagar por concepto de venta del 24% de las acciones de SQM a la empresa china Tianqui, evitar que se eluda el pago vía Market Maker y sobre todo destinar dichos recursos para crear la Empresa Pública del Litio.

Al respecto, el presidente de la comisión investigadora por Acuerdo Corfo-SQM, Esteban Velásquez, señaló que "Por un lado tenemos nuestras dudas respecto de la cifra que indica el gobierno se recaudarán por concepto de impuestos que debe pagar Nutrien por venta de sus acciones de SQM, sin embargo sean mil o mil cuatrocientos millones, nosotros queremos que lleguen efectivamente al Estado, y sobre todo cuando hoy día estamos analizando un proyecto para declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la propia empresa Soquimich, queremos que estos recursos sean destinados a la creación de la Empresa Nacional del Litio".

"Como Bancada Regionalista desde el inicio hemos estado monitoreando la venta de acciones de SQM a Tianqui. Y hoy día que el Ministro de Hacienda ratifica nuestro requerimiento de cobrar los impuestos que corresponden por esta venta, lo instamos a hacer bien el cálculo y utilizar estos recursos para crear la Empresa del Litio. Los Regionalistas estamos por defender los recursos naturales para beneficio del país y no seguir profundizando privatizaciones para aparentar que a través de concesiones pareciera que Chile recibe algún tipo de gananciales, nosotros efectivamente creemos lo contrario".

Asimismo, la jefa de bancada, Alejandra Sepúlveda (FREVS), señaló que "El Ministro de Hacienda no hizo bien el cálculo, ya que no son US$1.000 millones sino que US$1.400 millones los que debería pagar Nutrien, entonces parece que el Ministro hace bien el cálculo con los reajustes, cuando se produce el descuento hacia el sector público, pero no de la misma forma cuando se necesita recuperar dinero para todas y todos los chilenos".

"El Estado de Chile debería recibir el 35% de las utilidades de Nutrien lo que se traduce en US$1.400 millones, yo espero que no ocurra que esto se envíe a tribunales y que finalmente, los tribunales tributarios digan que aquí no hay que pagar absolutamente nada, que el Gobierno cuide estos 1.400 millones de dólares y que de verdad se cobren. Por eso Estamos solicitando un oficio para saber cuál es la forma de cálculo que hizo el Ministerio de Hacienda, a quien yo invito primero a hacer un buen cálculo, no permitir que Nutrien reaccione y dejar en claro que no pueden acogerse a ningún beneficio de exención tributaria, dado que esto es una simulación".

Finalmente, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (FREVS), explicó que "Nutrien durante el proceso de venta contrató un Market Maker de manera de mover las acciones, porque si tiene presencia bursátil uno puede eventualmente no pagar los tributos, recurriendo a nuestro juicio a una figura elusiva por simulación dado que Nutrien y Tianqi celebraron un contrato de compraventa directa de las acciones de SQM. Por lo que el gobierno y en específico el Ministro de Hacienda, debe tener clarísimo para resguardar el pago de los impuestos, que en la actual reforma tributaria existe una norma antielusión, que de activarla, en este caso Nutrien no podría evitar el pago de los impuestos. Entonces, si bien sabemos que el actual gobierno quiere suavizar o eliminar dicha reforma, hoy que es la herramienta que tenemos debe utilizarla para resguardar esos más de mil millones de dólares se van a pagar porque existe una norma antielusión"./

