Festival de la Voz Estudiantil en Rengo

La segunda noche, se dieron los nombres de los tres primeros lugares de básica y media. En básica el 1º lugar es para Escuela Alemana con la intérprete Nuvia Rojas Rojas y la canción Con quién se queda el perro de Jesse y Joy; 2º lugar Escuela El Naranjal con el estudiante Jaasiel Abarca Osses, cantando Sabes de Reik, y el 3º lugar lo obtuvo el Colegio San Antonio del Baluarte con la cantante Camila Fuentes Osorio y el tema Algo Más de la Quinta Estación. En tanto, los tres primeros de enseñanza media fueron 1º lugar, Colegio Antilén con la intérprete Catalina Quinteros Navarrete y la canción El Triste de José José; 2º lugar para el Liceo Bicentenario Oriente con Andrea Torres Osorio y el tema Hello de Adele; el 3º lugar fue para el Colegio San Antonio del Baluarte con la intérprete Francisca Morales Riquelme y la canción If I Ain't Got You de Alicia Keys.

El premio a la mejor barra estuvo dividido con un empate y fue para la Escuela Teresa Naretto de Nicoletti y Escuela La Paz quienes recibieron un viaje a la playa para cada uno de los colegios. La noche finalizó con la presentación del cantante y compositor chileno, Mario Guerrero quien se hizo conocido cuando ganó la segunda temporada del programa de TVN, "Rojo Fama Contrafama".

El jurado estuvo compuesto por los músicos y cantantes Alvaro Lizana, Richard Vargas e Issac Villalón./

