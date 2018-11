Senador Juan Pablo Letelier: "Exigimos responsabilidad legal, administrativa y política"

Luego de las declaraciones del Vicepresidente, Andrés Chadwick, en las cuales reconoció la destrucción de pruebas en el asesinato de Camino Catrillanca, el Senador de la Región de O'Higgins, Juan Pablo Letelier, llamó al Gobierno a esclarecer con urgencia los hechos que terminaron "en la muerte de un ciudadano chileno".

"Los sucesos en la Araucanía, el asesinato de Camilo Catrillanca, el uso desproporcionado de la fuerza del Comando Jungla, la mentira de carabineros y de las autoridades políticas de la Región, la destrucción de material que demuestra la participación dolosa criminal de Carabineros, sin duda provoca indignación, rompe toda confianza en la zona y por sobre todo, demanda la responsabilidad tanto administrativa de Carabineros, como políticas de las autoridades del Gobierno Interior", indicó el parlamentario.

Del mismo modo, Letelier señaló que es "urgente" que las autoridades asuman la responsabilidad política de todos estos sucesos: "Ya que, la presencia de Carabineros militarizados, la sobre reacción y el uso desmedido de la fuerza responde a una orientación de carácter político institucional del Gobierno del Presidente Piñera y de las autoridades nacionales y regionales" y añadió que "Cuando el Gobierno lamenta, nosotros condenamos lo ocurrido y exigimos responsabilidad legal, administrativa y política frente a estos hechos".

Con las últimas informaciones, el legislador también respondió a quienes calificaron -inicialmente- estos hechos como "un delito común" y afirmó que "Chile demanda que esto no se encubra y quede como un incidente más, porque no lo es. No es lo mismo un hecho de violencia, que un acto de agentes del Estado que le quita la vida a un ciudadano chileno".

Finalmente, Juan Pablo Letelier pidió poner fin al Comando Jungla, como una condición necesaria para recuperar la confianza nacional respecto a este tipo de políticas de Gobierno./

