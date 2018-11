Las etapas que se vienen en el Hospital de San Fernando

Frente a versiones que señalan que la ley de presupuesto 2019 incluiría recursos especiales para los estudios preinversionales de la construcción de un nuevo Hospital en San Fernando, desde el Servicio de Salud abordaron el tema, aclarando algunos puntos como el origen de los recursos y las etapas para la posible construcción.

El asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Wladimir Román, se refirió al tema, indicando que la etapa inicial del proyecto será realizada por los equipos técnicos y profesionales del Servicio de Salud y que las declaraciones del Intendente Juan Masferrer están en lo cierto, toda vez que "Él se ha preocupado mucho del área de salud y sabe que en esta etapa no se necesitan recursos adicionales. Así de simple, no tiene que ver con voluntades en este caso, no se necesitan recursos para el próximo año porque la etapa que corresponde no va asociada a recursos".

A fin de despejar toda duda y confirmar que en 2019 se iniciará el trabajo técnico desde el Servicio de Salud para concretar la futura construcción de un nuevo Hospital en la capital de Colchagua, Wladimir Román explicó cuáles son las etapas en la construcción de un establecimiento de salud de la envergadura de un hospital.

Las decisiones en cuanto a inversiones en salud que lleva adelante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera han beneficiado con creces a la Región de O'Higgins, en ese sentido Román extiende una invitación: "A la gente a darse cuenta que nunca en la historia se ha construido más de un hospital a la vez, hoy van a ser 3 hospitales más un CRS que es prácticamente otro hospital de atenciones ambulatorias, pero aparte de eso, más allá de estas grandes obras de infraestructura, hay un desarrollo completo, que tiene que ver con innovación, con tecnología, con informatización de la red, con el desarrollo de la atención primaria de salud. En San Fernando, sin ir más lejos, estamos empezando la licitación del SAR por cerca de $8 mil millones que debiese terminar su diseño, entre este año y el próximo para iniciar su construcción posteriormente".

En relación a la construcción de un nuevo Hospital en San Fernando, Wladimir Román plantea que "Queremos que la región siga avanzando y que mejore en un área tan sensible como es la salud, también estamos trabajando en San Fernando, y ese fue un compromiso que hicimos de frente, de cara a la comunidad en una asamblea en el hospital y las veces que hemos estado en San Fernando lo hemos explicado y que tiene que ver con trabajar el Hospital de San Fernando, tal cual como si se fuese a construir. ¿Qué significa esto?... avanzar en todas las etapas previas que necesita un hospital antes de empezar a construirse". Román toma como ejemplo la experiencia del Hospital Regional, recordando que "Desde que se pensó hasta que se concretó, pasaron 10 ó 12 años, y por lo tanto son procesos que tienen que realizarse".

Cómo se proyecta un hospital: estudios, terreno, diseño y construcción

Para entender el proceso que implica la construcción de un nuevo hospital, lo principal es entender que todo parte por la toma de decisiones, que en el caso de San Fernando esa decisión ya está tomada, así lo confirma Wladimir Román y añade que lo que sigue es "Realizar primero los Estudios Preinversionales Hospitalarios (EPH), eso parte el próximo año, y esperamos presentarlos al MINSAL para su aprobación. Para esto no se necesitan recursos adicionales, porque lo hace el equipo técnico y profesional del área de Recursos Físicos del Servicio de Salud. Acto seguido, viene lo que es el anteproyecto, si es que se necesitan recursos, los vamos a solicitar al ministerio en su momento. Después del anteproyecto lo que queda es tomar la decisión de cómo se construye".

Asimismo, el asesor de Redes Asistenciales explicó que "En un medio publicaron que en algún momento yo había señalado el cuándo se iba a construir, eso no es así, lo que yo señalé fue cómo se financia, cómo se construye, es decir las alternativas que hay para su financiamiento, que puede ser con financiamiento sectorial, es decir del presupuesto del MINSAL, o con asociación público-privada que es un modelo bastante interesante que ha servido bastante al día de hoy para proyectar una gran cantidad de hospitales en la región".

Sobre la importancia de ir cumpliendo las etapas que corresponden en un proyecto de estas características, afirmó que "Estamos cumpliendo todas las etapas, eso es lo que quería decir con respecto al Hospital de San Fernando en particular. La gente que trabaja en salud lo ha entendido perfectamente, en la asamblea lo entendieron completamente los dirigentes gremiales, funcionarios y directivos porque ellos saben cuáles son las etapas de construcción de un hospital y lo que conversamos en forma personal es que si logramos tener terreno, estudios, anteproyectos y ojalá dejar avanzado el diseño, es el avance más grande que se puede hacer en cuatro años de gobierno, lo que es muy importante para la gente de San Fernando. Es decir, dejar un hospital, ojalá con financiamiento para su construcción ya con todas las etapas terminadas, o dejarlo en estado de financiarse porque las personas que estamos hoy día dentro del Ministerio de Salud y dentro de los gobiernos en general, sabemos que un hospital con terreno y con estudios terminados es evidentemente un hospital que se va a construir porque queda más avanzado que todo el resto de los hospitales que estaban proyectados para el futuro".

SOBRE LOS RECURSOS PARA LA ETAPA INICIAL

"Quiero ser claro en este punto porque se ha generado un polémica bastante artificial con respecto a si se construye o no se construye y han habido palabras cruzadas ahí entre distintas personas del mundo político, tanto del gobierno como parlamentarios, sin dar nombres en particular, sin referirme obviamente al por qué se dicen las cosas, quiero aclarar unos puntos", anticipa Román. "Primero, que el ministro no ha comprometido ningún recurso para la Ley de Presupuesto del próximo año, y eso tiene que quedar sumamente claro. No porque no quiera el ministro o el gobierno, sino porque simplemente no son necesarios. Qué sacamos con tener dinero el próximo año, en una cifra que no tiene ningún sentido. Por qué nos entregarían recursos que no vamos a ocupar, sería perder esos recursos, porque la etapa -y vuelvo a repetirlo- que corresponde no necesita recursos adicionales, entonces el ministro no ha comprometido ningún recurso para el próximo año porque simplemente no es necesario y eso tiene que quedar sumamente claro. Y por lo tanto el intendente tiene la razón en lo que ha dicho, no hay recursos dentro de la Ley de Presupuesto del próximo año porque lo hemos conversado, él se ha preocupado mucho del área de salud y sabe que en esta etapa no se necesita. Así de simple, no tiene que ver con voluntades, no se necesitan recursos para el próximo año porque la etapa que corresponde no va asociada a recursos", explicó.

El asesor quiso poner en valor además la importancia del trabajo en equipo y la construcción colectiva de este gran proyecto, expresando que "Quiero agradecer a los parlamentarios, con quienes tengo muy buena relación con los parlamentarios y en especial al Gobierno Regional, al Intendente y a los Consejeros Regionales, quienes han trabajado mucho, se han puesto la mano en el corazón con la salud de la región y han sido tremendos aportes y apoyo".

Añadió finalmente que "Entiendo la cruzada de la comunidad de San Fernando. Tienen toda la razón porque ven que el hospital necesita una ingeniería mayor, pero hay que reconocer que hemos invertido mucho en equipamientos, en equipos, y se proyecta equipamiento, arreglo del sistema eléctrico, etc. San Fernando tendrá una inversión considerable a nivel regional durante estos años, pero independiente de aquello, entendemos a la comunidad y lo que queremos hoy es que todos participen. Nosotros trabajaremos dentro de lo que nos compete, pero también invitamos a la comunidad a trabajar con nosotros unidos para sacar este proyecto adelante"./

