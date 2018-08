Primer concurso de cuentos y artes

El deseo de los integrantes del santuario es que en el certamen participe la mayor cantidad de artistas y así buscar los muchos pintores, dibujantes, fotógrafos, y escritores, que tenemos en nuestra ciudad y la región.

BASES GENERALES DEL CONCURSO

1. Podrán participar del concurso todos los interesados, ya sea que participen o no del movimiento de Schoenstatt.

2. El concurso de cuentos cuenta con dos categorías: Escolares y Adultos. a. Escolares: Se considera a todo participante que curse la enseñanza pre escolar, básica o media. b. Adultos: Se considera a todo participante que no curse la enseñanza escolar, sin límite de edad.

3. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos.

4. Los cuentos deben hacer referencia a la temática "El Santuario y la Mater", tanto en su reflexión, como estética, referencias o citas. Sin embargo no es requisito que la temática se explicite como título ni que sea la temática central de la obra.

5. Los trabajos deben ser enviados en formato PDF al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Cada archivo debe tener como nombre el título de la obra. Además se debe adjuntar un segundo archivo, denominado con el título de la obra, seguido de "datos personales", con los siguientes datos:

Título de la obra*

Seudónimo*

Nombre (s) y apellido (s)*

Año, ciudad y país de nacimiento*

Dirección de domicilio*

Teléfono*

Correo Electrónico*

Breve motivación a escribir el cuento (no más de cinco líneas) *

6. Las obras serán recibidas hasta el viernes 14 de septiembre a las 00:00 horas.

7. La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de las presentes bases por parte de los participantes.

BASES ESPECÍFICAS

1. La extensión del cuento debe tener como mínimo una página y como máximo 4.

2. El cuento debe estar escrito en fuente Times New Román, tamaño 12, interlineado 1,5, párrafo justificado.

3. Las páginas deben estar debidamente numeradas.

4. El autor firmará con seudónimo bajo el título de la obra. El título debe presentarse subrayado.

ETAPAS

1. Recepción de obras: Hasta el viernes 14 de septiembre a las 00:00 horas.

2. El jurado estará conformado por diferentes miembros del movimiento de Schoenstatt vinculados al ámbito de la literatura.

3. La deliberación del jurado que determinará los primeros lugares y las menciones honrosas de cada categoría será absolutamente secreta y se revelará el día de la premiación, el cual será informado a los participantes vía correo electrónico.

PREMIACIÓN

Se definirá un primer, segundo y tercer lugar por categoría, además de la entrega de menciones honrosas. Los textos ganadores y las menciones honrosas, serán publicados en un libro final./

