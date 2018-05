Rancagua también fue parte del Ensayo Nacional PSU Santo Tomás

Más de 450 jóvenes de distintas comunas de la Región de O'Higgins se dieron cita en Rancagua para participar en el Ensayo Nacional PSU de Santo Tomás. Así, pudieron vivir de forma anticipada una experiencia real, lo más similar a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre de este 2018.

La jornada que se desarrolló simultáneamente en las 23 sedes de la casa de estudios superiores a lo largo del país, permitió a los asistentes medir sus conocimientos en las pruebas de Matemática y Lenguaje y Comunicación, enfrentando las mismas condiciones de disciplina y tiempo a las que se someterán el día de la prueba.

Karen Castillo (17) del Colegio Diego Portales de Machalí, valoró esta instancia: "Igual estaba asustada, porque no sabía a lo que me iba a enfrentar cuando diera la PSU y esto me ayudo a ver que no es tan grave como algunas personas dicen".

También fue una buena experiencia para alguien que recién está conociendo este test. Carlos Felipe Pinto (14) del Instituto Monseñor Lecaros de Coltauco comenta: "Yo voy en primero medio y estoy aprendiendo cómo hacerlo, cómo es el ambiente, cómo son las preguntas, para prepararme mejoren el futuro".

Por su parte, Myson Joseph Jeune (21), haitiano y estudiante del liceo para adultos Francisco Tello de Rancagua, reconoció sentirse muy seguro para rendir este ensayo: "Yo quiero dar consejo a otras personas, para que también lleguen a estudiar porque será mejor para ellos", aseguró.

Gracias a una nueva tecnología implementada por Santo Tomás, que corrige de manera digital e instantánea las evaluaciones, los participantes accedieron a sus puntajes en tan sólo 48 horas a través de sus celulares, correo electrónico y/o sitio web www.correccionpsust.cl, donde también pueden descargar su hoja de respuesta y el solucionario. En el segundo semestre se agendará un nuevo ensayo para practicar a pocas semanas de la PSU./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.