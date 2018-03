Comunas alejadas contarán con nuevos médicos

Cinco de los nuevos profesionales fueron anunciados este jueves, por la directora (s) del Servicio de Salud O´Higgins, Eliana Díaz, quien fue la encargada de dar a conocer esta noticia a los alcaldes de las comunas, donde los médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF), ejercerán sus funciones.

Es así como la autoridad se trasladó hasta las comunas de Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa y Placilla, para entregar los detalles de este convenio, entre el Servicio de Salud O´Higgins y los municipios, para incorporar médicos a las comunas más alejadas de O´Higgins. "Los médicos son contratados por el Servicio de Salud e ingresan a la Etapa de Destinación y Formación (EDF, ex Médicos Generales de Zona). Cumplirán 44 horas semanales en cada comuna, lo que significará un incremento en las horas para los usuarios de centros de Atención de Salud Primaria, por tanto es una muy buena noticia para estas comunas", explicó Díaz.

Cabe destacar que el Servicio de Salud O´Higgins cuenta un total de 135 médicos en etapa de destinación en los distintos hospitales de baja complejidad y establecimientos de atención primaria de la región, trabajando en 25 comunas de las 33 que existen en la región de O´Higgins.

Quinta de Tilcoco, no contaba con médicos EDF para la atención de sus usuarios. Los profesionales existentes no daban abasto durante los meses de invierno. Para suplir esta necesidad, el Servicio de Salud decidió incorporar dos nuevos profesionales a esta comuna. "Siempre hemos tenido dificultades para la contratación de médicos en Quinta de Tilcoco. Los meses de invierno para nosotros eran críticos, porque a veces no teníamos la cantidad de médicos necesarios. La incorporación de dos nuevos médicos era esencial y estamos muy contentos. Damos las gracias al Servicio de Salud O´Higgins", destacó Nelson Barrios, alcalde de la comuna.

El alcalde de Placilla, Tulio Contreras, coincidió con su par de Quinta de Tilcoco y manifestó que "Placilla tenía un médico EDF y ahora quedamos con dos. Mis agradecimientos al Servicio de Salud O´Higgins, ya que se está cumpliendo un compromiso. Es un tremendo aporte y se valora. Hay mucho todavía por hacer, pero estamos avanzando", indicó.

Peumo es otra de las comunas beneficiadas con la incorporación de un médico EDF. "Nos costó bastante tener un primer médico general de zona en nuestro Cesfam y ahora estamos hablando de un segundo médico. Estamos muy contentos y creemos que esta es la forma de acercar la salud pública a la comunidad", relevó./

