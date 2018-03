Agrosuper entra a selecto grupo de empresas que reciben premio "HALL OF FAME"

El reconocimiento, Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy, otorgado por el grupo Palladium, se creó el año 2000 para celebrar a las organizaciones que han logrado mejores resultados utilizando un sistema de gestión de estrategias.

Una vez al año se reconoce a no más de cinco compañías a nivel mundial con el premio Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy. En esta oportunidad, Agrosuper se unió al selecto grupo de empresas internacionales que fueron premiadas por lograr mejores resultados en su estrategia utilizando la metodología de Balanced Scorecard con el objetivo de modernizar su forma de administrar.

Juan Carlos Sánchez, Gerente de Ventas Nacionales de Agrosuper, comentó que "Es muy grato saber que no solamente estamos en un buen camino (de mejoras tecnológicas), sino que nuestro estándar de gestión está a la altura de las grandes corporaciones mundiales".

El foco de este año estuvo en el impacto positivo en la estrategia, destacando el involucramiento de todos los colaboradores y cómo impactan algunos proyectos desde el punto de vista de la sustentabilidad de la compañía.

De esta forma, Ricardo Gómez, gerente de la Planta Lo Miranda de Agrosuper, señaló que "El año 2006 cuando comenzábamos con este largo camino de implementar BSC en Agrosuper y en las plantas, nunca imaginamos que todo el trabajo desarrollado por mucha gente sería reconocido por tan importante premio que solo lo han recibido 200 empresas desde el año 2000".

Por su parte, David McMillan, director del Programa Hall of Fame, explicó que "Palladium no podría estar más orgulloso del tremendo éxito que Agrosuper ha logrado a través del uso de las herramientas de gestión de estrategias que desarrollamos con los doctores Robert Kaplan y David Norton. Nos sentimos honrados de haber formado parte de una pequeña parte del crecimiento de una organización como ésta".

Las experiencias de los beneficiarios de Hall of Fame ayudan a dar forma a la investigación de vanguardia de las prácticas de gestión de estrategias de 222 organizaciones que, a la fecha, participan del reconocimiento y de una amplia variedad de industrias y países que han recibido el premio./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.