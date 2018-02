Veraneantes y vecinos de Pichilemu están comprometidos con EcoRetos 2018

La actividad que se enmarca en la celebración del mes de los humedales, recibió a cerca de doscientos jóvenes, adultos y niños, quienes aceptaron el desafío de realizar, durante este 2018, diversas acciones en beneficio del medio ambiente, siendo las principales, andar en bicicleta, preferir bolsas de género, reciclar y no arrojar basura en playas, ríos y humedales.

Como parte de la celebración del mes de los humedales, la Municipalidad de Pichilemu, la Red Ambiental de Pichilemu y la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, están realizando diversas actividades, una de ellas se llevó a cabo en la Caleta de Pescadores Artesanales de Pichilemu, lugar donde se realizó una feria ambiental que contó además, con la participación de la Gobernación de Cardenal Caro, SERNAPESCA, Capitanía de Puerto y Conaf, entre otros, instancia en que la Seremi del Medio Ambiente y los EcoRetos fueron protagonistas.

Cerca de doscientos jóvenes adultos y niños que visitaban el sector, se acercaron hasta el Stand de la Seremi del Medio Ambiente, para reafirmar su compromiso medioambiental y aceptar uno de los EcoRetos 2018 en esta materia, siendo los más destacados, andar en bicicleta, preferir bolsas de género, reciclar y no arrojar basura en playas, ríos y humedales.

"Por cuarto año consecutivo hemos querido traer los EcoRetos a Pichilemu, pues sabemos que los visitantes y los propios vecinos están preocupados del cuidado del medio ambiente, eso ha quedado de manifiesto con la gran recepción que hemos tenido, sobre todo de niños y adultos mayores, no hemos parado de recibir sus compromisos y eso nos llena de gusto y nos anima a continuar con este tremendo legado que está dejando la Presidenta Michelle Bachelet en esta materia", aseguró la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, Giovanna Amaya.

Los más entusiasmados con dejar plasmados sus compromisos medioambientales para este 2018, fueron los niños que a esa hora paseaban por el lugar, como José Ignacio Álvarez, quien a sus 5 años, ya conoce la importancia del cuidado del medio ambiente: "Me parece muy bueno que hagan esto acá en Pichilemu, porque a veces las personas salen de vacaciones y se olvidan de reciclar o de cuidar el medioambiente, entonces si ahora se comprometen, deben cumplir, no importa si están en la playa o en su casa, siempre debemos cuidar nuestro planeta, si no, todos nos vamos a enfermar", aseguró.

Los EcoRetos seguirán recorriendo la región, buscando aumentar cada vez más los compromisos de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, cabe destacar que este año los retos son: Ahorrar agua, Utilizar la Bicicleta, Plantar un Árbol, Utilizar ampolletas ecológicas, Desconectar los aparatos electrónicos, Reciclar, No arrojar basura en playas, ríos y humedales, Proteger la flora y fauna, Preferir bolsas de género y No botar colillas de cigarros y fósforos al suelo... pero tú puedes comprometerte con muchos más!./

