Casa de la Inclusión de Senadis O'Higgins: "Un ejemplo a seguir"

Para Alejandro Pérez Oportus, director Regional de Senadis O'Higgins: "Este fue un proyecto que nos motivó a sacarlo adelante, lamentablemente, en el año 2014 este proyecto estaba en el olvido, pero gracias al gran trabajo que hemos realizado, el apoyo de diversas autoridades regionales y nacionales, y sobre todo, con el apoyo de las organizaciones sociales de y para personas en situación de discapacidad, es que nos motivamos y sacamos adelante este proyecto innovador para la región y para Chile, con tanto éxito, que han venido servicios públicos y municipalidades de otros puntos del país a visitarnos y conocer las dependencias y la utilidad de la Casa de la Inclusión".

Entre las acciones que se han realizado se destacan celebraciones del Día del Niño y de Navidad para agrupaciones de autismo; capacitaciones a funcionarios públicos; Talleres para jóvenes con Síndrome de Down; Conversatorios sobre Igualdad de Género; Muestras Laborales de Escuelas Especiales, Cooperativas de Trabajo Inclusivas y Microemprendedores; Operativos para obtener la Credencial de Discapacidad; Lanzamientos de Programas, etc. Por otra parte, profesionales de la Municipalidad de Peñalolén y de la Dirección Regional Senadis Metropolitana han visitado este proyecto, mostrando interés en la gestión visionaria realizada por Senadis O'Higgins durante estos 4 años, además, del trabajo intersectorial desarrollado. De este modo, Javiera Pérez Directora(s) de Senadis Metropolitana: "Estamos admirados de haber conocido la Casa de la Inclusión de O'Higgins, es un gran proyecto que nos insta a replicarlo en nuestra región, ya que permitirá poder realizar una atención de mayor calidad y calidez, pero también que las mismas organizaciones tengan un espacio de encuentro; no me queda más que felicitar la gestión realizada por su director y a las autoridades que hicieron posible este proyecto".

Por su parte, para Elizabeth Escobedo, Presidenta de la Agrupación Autismo Rancagua: "Realmente estamos felices porque hemos aprovechado al máximo esta casa, celebraciones para nuestros hijos e hijas, operativos junto con la Compin y Senadis para sacar la credencial, en el fondo, agradecer a todos quienes hicieron posible este sueño que hoy ya es realidad".

Se destaca que la Casa de la Inclusión de Senadis O'Higgins es un modelo innovador que en un principio se basaba en la inclusión y participación exclusivas de las personas en situación de discapacidad; no obstante, hoy este espacio no sólo está abierto a organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, sino abierto a la comunidad en general, donde distintas agrupaciones, ya sean adultos mayores, juntas de vecinos, migrantes, diversidad sexual, entre otras organizaciones ya la han utilizado. "Este espacio tiene relación con las políticas públicas del Estado en materia de discapacidad e inclusión, siendo un espacio con pertenencia y pertinencia territorial para todas las personas con discapacidad de nuestra Región y del país, y afortunadamente la sociedad ha ido cambiando el paradigma del verdadero significado de la palabra inclusión, que significa que todos y todas podemos compartir en un mismo espacio, sin distinción alguna", sentenció Pérez Oportus./

