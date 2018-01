Clases de natación en Rancagua; Masiva asistencia a piscinas municipales

A sólo días de haber iniciado la temporada 2.018, la actividad veraniega más popular de Rancagua efectúa sus clases con 600 alumnos diarios en el Complejo Patricio Mekis y 400 en Lourdes, donde usuarios de 5 años en adelante asisten con gran entusiasmo para aprender a nadar. Precisamente, el objetivo primordial del alcalde Eduardo Soto, quien lleva adelante esta iniciativa, a través de la Corporación Municipal de Deportes, con el fin de promover la vida saludable y entregar una importante formación de autocuidado y seguridad.

"No estamos enfocados a lo competitivo porque nuestro principal propósito es que las personas aprendan a nadar, a desenvolverse en el agua y enfrentar los sectores hondos, en caso de encontrarse en una situación de riesgo, lo cual es común en las vacaciones (...) Flotar y salir de zonas peligrosas son algunas técnicas que adquieren", explicó Carolina Prieto, coordinadora de natación en el Complejo Patricio Mekis.

Además, señaló que el curso cumple altamente con las expectativas de las personas ya que no sólo aprenden una herramienta fundamental sino que también se recrean y mejorar su salud porque: "La natación es uno de los deportes más completos y con grandes beneficios para el bienestar físico y mental, ya que tonifica la musculatura, fortalece el sistema cardiovascular, disminuye el estrés, mejora el ánimo y la calidad de vida", enfatizó.

Es por ello que este programa se ha convertido en el favorito de los rancagüinos. "Asisto hace 3 veranos y ha sido muy bueno ya que he aprendido mucho y me ha servido cuando voy a veranear (...) Me encanta porque además hacemos mucha actividad física", dijo Alfonso Aguilera, quien asiste a clases para edades de 8 a 10 años.

"Aprendí a nadar aquí porque participo desde los 12 años y actualmente estoy aprendiendo técnicas avanzadas como mover de manera correcta los brazos, utilizar todo mi cuerpo para desplazarme, etc. Ha sido una buena experiencia ya que los profesores son muy agradables, enseñan muy bien. Se dan el tiempo para explicar lo que necesitamos", indicó Sofía Lillo, de 17 años.

Los cursos se dividen por rangos etarios y duran dos semanas. De esta forma, niños de 5 a 7 años asisten, entre las 12:00 y 13:00 horas; de 8 a 10 años, entre las 11:00 y 12:00; de 11 a 14 años, participan de 10:00 a 11:00; de 15 a 17, entre las 09:00 y 10:00, y de 18 años, en adelante asisten de 18:15 a 19:00. Asimismo, natación adaptada - para personas con capacidades diferentes - se lleva a cabo de 13:00 a 14:00 horas y no requiere inscripción.

Quienes deseen integrarse, las próximas fechas de matrícula serán el 23 de enero y 6 de febrero, a las 09:00 horas, en el sector de las piscinas. En tanto, hidrogimnasia, enfocada a jóvenes y adultos, tiene entrada liberada y se efectúa de martes a viernes de 19:15 a 20:00 horas.

Para mayor información, puede visitar el sitio web del municipio www.rancagua.cl o www.deportesrancagua.cl./

