José Miguel Yáñez: Debemos dejar los celulares a un lado y mirarnos a los ojos

¿Por qué el Street Dance?

Todo partió mientras estudiaba en la Escuela 1. Ahí conocí el hip hop cuando tenía nueve años, lo que me hizo cambiar la percepción de la vida. Desde chico fui bien callejero y mantuve contacto con jóvenes de las poblaciones Santa Elena y San Martín, y junto a ellos encontré caminos para comunicar. En eso estaba, cuando en el año 1993 integré "Snoopy", uno de los primeros grupos hiphoperos que existieron en San Fernando.

¿Qué es para ti el hip-hop?

Es un movimiento inteligente, mucho más que un estilo de vida. Tiene que ver con la construcción, la transformación y la evolución social. El hip hop me permitió estudiar y educarme de manera distinta y no como nos obliga el sistema, sino que conocer otros valores y códigos que no te enseñan en el colegio y que se basan en una lucha, la rebeldía diaria y sobre todo, mucha energía positiva.

¿Dónde continuaste tus estudios después de la Escuela 1?

Posteriormente entré al Liceo Neandro Schilling y ahí se me abrió la mente. Allí integré el centro de alumnos y practiqué mucho deporte, especialmente básquetbol, lo que se sumó a un importante compromiso social.

¿Cómo percibes las artes urbanas en la comuna?

Las artes urbanas siempre han existido en San Fernando y la contracultura se ha abierto importantes espacios, lo que se acrecentó en el último tiempo. Inicialmente hubo un movimiento punk muy sólido que fue la base para otras expresiones artísticas como los grupos "Lleca Meica" y "Fin2". En lo personal integré "Doctrina Criminal" y "Apocalipsis B.Boys", que cultivaba el break dance, sin embargo, los primeros en grabar y rapear fueron los "NN" de la población San Martín.

¿Qué nos puedes contar de tu carrera?

Me he forjado una carrera como bailarín, la que complemento con el rap, algo que es muy necesario para liberar mi chacra y decirle al mundo lo que pienso. Todo eso me ha entregado las herramientas para protestar en contra del sistema y combatir la desinformación. Lo que busco es generar un click en la mente de la gente y entregar mensajes de alegría, optimismo y esperanza que nos lleven a valorar la Tierra en que vivimos y a no contaminar nuestro ecosistema.

¿Qué te ha permitido cultivar las artes urbanas?

Me ha posibilitado conocer otras realidades y países. Viví un año en Mar del Plata, Argentina. Ellos tienen una sociedad más evolucionada que la nuestra, son más gritones que los chilenos y si algo les parece mal lo expresan de inmediato. También viví en Brasil, trabajando en Río de Janeiro y Sao Paulo en fábricas de pintura. En ambos países tuve un aprendizaje enorme, también viajé a Holanda, donde hay un movimiento cultural callejero muy potente.

¿Qué recuerdas de tu infancia?

Tuve una niñez hermosa en la Población Luis Carrera, donde está la pasarela "La Troya". Ahí todos nos conocíamos y nos bañábamos en el estero Antivero, que no estaba contaminado como ahora. Asimismo, jugábamos a la pelota en una canchita que había en el sector y construíamos casas en los sauces. Fui criado por mi madre, pero ella trabajaba mucho, por eso fui bien libre. Sobre la ausencia de mi padre, cuando pequeño me afectó, pero siento que no fue un trauma en mi vida, ya que tuve tíos y primos que me brindaron mucho cariño.

Retomando el tema artístico. ¿Qué otras cosas has hecho?

Cuando volví a Chile hice múltiples eventos en San Fernando, gané proyectos y fui monitor en las escuelas rurales de la comuna. En ellas hice talleres de baile y de MC, que en el fondo es un rapero que hace sus propias letras expresando toda clase de situaciones que está viviendo y lo que piensa con respecto a su alrededor.

¿Quiénes te han apoyado en tu carrera?

Debo reconocer que he tenido mucho apoyo del alcalde Luis Berwart y del Concejo Municipal, que me ayudaron a conseguir el financiamiento para viajar a perfeccionarme y poder realizar eventos de hip hop para la juventud, como fue la "Jungla de Cemento", que hicimos en el Gimnasio Municipal. Además, trabajé en el Centro Cultural y en la Oficina del Deporte, siendo ambas muy buenas experiencias.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Estoy trabajando para viajar a Estados Unidos y tomar clases en San José (California), San Francisco, Chicago y Nueva York. Ciudades que son íconos en lo que en arte y baile callejero se refiere.

¿Qué piensas de la sociedad actual?

Se vive mucho de caretas. La gente debe dejar a un lado los celulares y comunicarse más, entre ella. Para eso, es básico mirarse a los ojos, cosa que actualmente no ocurre a menudo./

Fotos y Entrevista: Emilio Benavides Terzolo

