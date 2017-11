Primer centro de investigación e innovación en vino y oliva

IIVO cuenta con bodegas de microvinificación con cubas de cemento y tinajas de cocciopesto, únicas en Chile, que permitirán obtener ediciones exclusivas en vino; adicionalmente, pone a disposición equipos de microalmazara, mecanismo de baja escala de producción de aceite de oliva para proyectos de investigación; y laboratorios de servicios de vino y oliva.

El centro de innovación entregará una gama de servicios para emprendedores como: evaluación sensorial, en el que un panel entrenado analizará los productos; transferencia tecnológica, con capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la industria; equipos de laboratorio con última tecnología como Veriflow, que permite detectar contaminantes en los alimentos; y la llamada "Experiencia IIVO", que invita a los amantes del vino y la oliva a vivir el proceso de producción completo de ambos productos.

Miguel González, Director de IIVO, afirmó, "Nos dimos cuenta que los centros de investigación e innovación están enfocados en los grandes productores. Por ello, quisimos contribuir poniendo a disposición de los emprendedores, microagricultores, estudiantes, agrónomos, empresas, y todo aquel amante de la agricultura, tecnología de punta para que puedan obtener productos únicos y más competitivos en el mercado. Invitamos a todos los que quiera seguir avanzando y conociendo esta área a visitarnos y aprovechar esta oportunidad".

Ilich Pérez, emprendedor, explicó los beneficios de utilizar las instalaciones de IIVO: "Me encanta el mundo del vino y junto con un socio decidimos crear la empresa Vinos Peroli. En ese momento, comenzamos a buscar cómo obtener un producto innovador. Fue así como llegamos al centro y nos encantó. Ellos no sólo pusieron a nuestra disposición sus instalaciones, sino que nos guiaron durante todo el proceso. Puedo decir que co-crearon el producto con nosotros. Hoy no sólo tenemos vinos, sino que también decidimos producir aceite de oliva y los resultados han sido excelentes".

La Incubadora de Innovación para el Vino y la Oliva, IIVO, se encuentra ubicada en la Ruta 90 Km. 72,3, comuna de Marchigüe. Más información en www.iivo.cl, o escribiendo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ./

