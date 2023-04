Hospital de Pichilemu incentiva a la comunidad a realizar actividad física

Mantener el cuerpo en movimiento es de vital importancia para la salud, así lo entiende la médica, encargada del programa cardiovascular del Hospital de Pichilemu, Valeria Alandia, quien explica que “la OMS recomienda hacer mínimo 150 minutos a la semana de actividad aeróbica, que significa esto, la actividad que me hace moverme, transpirar como caminar rápido, trotar, bicicleta, etc. Estos minutos se pueden distribuir en la semana, puede ser en 3 días de 50 minutos o 5 días en que haga una media hora.

También se recomienda dos días en los que se haga ejercicio de fuerza, ideal es que las primeras veces estas sean supervisadas por un kinesiólogo o un profesor de educación física, no significa que debamos levantar pesas, puede ser el hacer sentadillas, abdominales, en el fondo hacer ejercicios que activan la musculatura y que pueden ser con el mismo peso del cuerpo”.

La profesional aconseja que antes de comenzar a practicar alguna actividad física “se debe tener en claro que cada persona es distinta por lo que cada ejercicio debe ser adecuado para cada individuo. Como primera recomendación es el poder recibir una evaluación médica, una evaluación kinesiológica, o si me quiero inscribir directamente en una clase de pilates, que el profesor o profesora me evalúe y vea si tengo alguna contraindicación médica para hacer cierto tipo de ejercicios”.

Al momento de hablar sobre los beneficios, la funcionaria afirma que “disminuye la mortalidad y el riesgo de tener un infarto, un accidente cardiovascular, de tener diabetes, disminuye el riesgo de tener hipertensión, colesterol alto y sobrepeso, además mejora el ánimo. Una actividad física bien realizada, regular, acompañada por algún terapeuta o profesor de educación física tiene hasta la misma efectividad que los medicamentos antidepresivos”.

“Es muy importante y beneficiosa para el mantenimiento y el desarrollo de la salud de los huesos. Sobre los 60 años la cantidad de personas que tienen artrosis se va produciendo porque estos se van debilitando por la edad, por la alimentación, por el sobrepeso, falta de nutrientes, etc. Pero la actividad física es clave, porque si es el músculo es el que moviliza una articulación, es el estímulo que requiere el hueso para mantenerse firme”, complementa la doctora.

Valeria Alandia ejemplifica esto, sosteniendo que “si una persona está postrada, rápidamente la musculatura se va perdiendo, las piernas se van debilitando y el hueso se va volviendo poroso como una esponja y pierde totalmente la fuerza. Entonces la forma es mantenerse activo, tener una musculatura adecuada para sostener esos huesos y eso permite que se mantenga firme y se eviten fracturas”.

Clases de actividad física en el Hospital de Pichilemu

Para todas y todos aquellos que estén interesados en comenzar a hacer ejercicio, la encargada del programa cardiovascular aclara que “están las puertas abiertas a pedir alguna hora médica a todas las personas que tengan la duda sobre si tienen alguna patología médica y no sepan si pueden hacer alguna actividad física. Deben pedir una hora médica en el SOME a las dos de la tarde llamando por teléfono para esta evaluación y segundo, todas las personas que sean parte del equipo cardiovascular ya sea aquellas que tienen la presión alta, colesterol alto o diabetes pueden ser derivadas a la actividad física que tenemos en el hospital”

En la misma línea, la médica comenta que “al hospital llegó una kinesióloga de nombre Victoria Almuna que trabaja en el equipo cardiovascular, ella está haciendo todos los días, de lunes a viernes, actividad física a las 9:30 am en la cancha del hospital. Para llegar a esas clases no necesitan inscripción previa, solo debo llegar con mi botella de agua y ropa deportiva cómoda, me presento con mi nombre y digo que quiero participar en las clases de actividad física”.

“Si tengo algún problema de articulaciones, dolores de hombro, artrosis o lo que sea. A través de una hora con médico o enfermera se puede hacer la derivación a unos talleres de movilidad que hace la kinesióloga en que ella hace una evaluación formal de las lesiones y se hacen clases personalizadas de actividad física a las 11:30 am también todos los días”, concluye la doctora Alandia.