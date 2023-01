“Expo Viñas 2023”: Primera fiesta del vino en valle de Cachapoal

En la ocasión, diferentes emprendedores y empresarios presentaron lo mejor de sus ediciones a los fanáticos, quienes destacaron el gran nivel de los vitivinicultores con sus personalizados vinos.

“Tuve la oportunidad de degustar diferentes viñas y distintas cepas de vinos. Realmente están muy buenos. La región y sus viñas no tienen nada que envidiar a otros lugares del país”, sostuvo Ignacia, asistente al evento, mientras que Cristian aseguró que “ha sido un éxito, ha venido bastante gente y lo bueno es que uno puede probar de diferentes viñas. Hay cosas que uno no entiende porque no es enólogo, pero ellos te enseñan y te explican todo”.

En la actividad participaron viñas como Miguel Torres, Pérez – Cruz, que pertenecen a las regiones del Maule y Metropolitana respectivamente. En tanto, en O’Higgins los representantes fueron “Casa del Toqui, Siete Wine, Undurraga, Morandé, Dante Wine, entre otras viñas”, afirmó María Inés Román, Gerenta de Boutique Entre Copas y Vinos, quien agregó que “es nuestro primer evento y la idea es que podamos hacer de nuestra boutique de vinos un espacio de panoramas y encuentro entre amigos y sus familias. Que los amantes del vino puedan encontrar un momento de entretención degustando sus presentaciones favoritas”.

Expo Vinos 2023 también contó con la participación de emprendedores locales con productos artesanales como quesos, frutos secos, food truck o cervezas. Fernando Peña, maestro cervecero de Wolves Beer Rancagua, señaló que “nuestra cerveza tiene productos de la más alta calidad que provienen de Alemania. La idea es que el estándar del producto sea bien evaluado por el cliente. Este tipo de instancias permiten exponer nuestros productos, que se generen panoramas para la comunidad y que los turistas visiten nuestra región”.

La primera fiesta del vino organizada por la nueva Boutique Entre Copas y Vinos tuvo por objetivo generar un espacio de entretención para los fanáticos del vino. “Las personas que asistieron al evento degustaron distintas presentaciones de las viñas con sus mejores ediciones” indicó el Gerente Comercial de la tienda, Andrés Navarro. “Las viñas dispusieron de sus vinos íconos y gran reserva para todo nuestro público que asistió al evento. La idea era poder realizar un lanzamiento oficial de nuestra boutique y pensamos que realizar una fiesta del vino era la mejor opción y panorama para nuestros clientes”, concluyó.