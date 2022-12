Liceo Neandro Schilling se alzó como triunfador de torneo eSports de SLEP Colchagua

Un final electrizante vivió el 2do. Torneo eSports “FIFA 22”, organizado por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua, luego de poco más de un mes de competencia, donde diferentes alumnos de establecimientos educacionales del territorio dieron el todo por el todo para llegar a la gran final disputada en la oficina central de esta entidad, congregando a los alumnos campeones de las cuatro comunas que forman parte del territorio que conforma el servicio.

De esta forma, Juan Ravelo Ullrich del Liceo Neandro Schilling de San Fernando se coronó campeón, luego de disputar los partidos llevados a cabo luego de un sorteo, y avanzar a la etapa final, donde se enfrentó a Marcelo Jerez Contreras del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, quien se quedó con el 2° lugar. Por su parte, el alumno Benjamín Bravo Rivas, de la Escuela Raúl Cáceres Pacheco de Placilla, obtuvo el 3° lugar, mientras que el estudiante Danny Lizama González de la Escuela Fernando Arenas Almarza de Chimbarongo, logró el 4° lugar del torneo.

Posteriormente y con gran emoción, se llevó a cabo la ceremonia de premiación que contó con la presencia del director ejecutivo de SLEP Colchagua, Leonardo Fuentes; el director del Instituto Comercial de San Fernando, Sebastián Romo; la representante del Comité Directivo Local, Fabiola Mira, y distintos docentes, familiares y compañeros de los alumnos participantes.

En el marco de esta jornada, el estudiante ganador del Liceo Neandro Schilling, Juan Ravelo, levantó la copa máxima del certamen y recibió como premios un tablet, audífonos gamer, mouse pad, apoya muñecas, un parlante, entre otros. Asimismo, los estudiantes del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, Escuela Raúl Cáceres Pacheco de Placilla y Escuela Fernando Arenas Almarza de Chimbarongo fueron galardonados con medallas y diferentes estímulos.

El director ejecutivo de SLEP Colchagua Leonardo Fuentes felicitó a los estudiantes que llegaron a esta fase final del torneo, destacando que “es valorable el desarrollo de habilidades y el aporte para la convivencia escolar que generan este tipo de instancias para nuestros estudiantes. Vi como un alumno pese a que había perdido y estaba triste, fue a saludar a su compañero ganador. Eso es lo que queremos transmitir con estos torneos. Felicitaciones para ustedes y para los docentes que los acompañaron durante toda la competencia”.

Por su parte, la directora del Liceo Neandro Schilling, Claudia Pereira Gálvez destacó la participación de su estudiante y este tipo de actividades generados por el SLEP Colchagua. “Estamos muy contentos, felices por el resultado que alcanzó nuestro estudiante de 2° medio. Me parece fabuloso que el servicio pueda realizar actividades distintas, porque son deportes no convencionales, que además tienen y concitan el interés de todos los estudiantes, quienes están muy conectados con las tecnologías de la información y comunicación. Ellos pueden demostrar habilidades y destrezas que quizás el currículum tradicional no les permite desarrollar”.

Tras la jornada de premiación, el estudiante ganador del torneo, Juan Ravelo Ullrich se mostró emocionado por el triunfo y señaló que “fue una bonita experiencia, pese a todo logré ganar la eliminatoria en mi liceo, luego la comunal y después la final en el SLEP. Estas competencias sirven mucho para que participen los niños”, mencionó el flamante campeón.

Este importante campeonato fue organizado por la Unidad de Informática del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua y contó con el apoyo de Telsur GTD, Caja Los Andes, ACHS y el Centro de Padres del Instituto Comercial San Fernando (INCOSAF). Su principal objetivo fue potenciar habilidades digitales y fomentar el desarrollo socioemocional de los estudiantes, mediante el uso de herramientas tecnológicas, contando con la participación de representantes de 19 establecimientos educacionales de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla.