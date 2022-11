San Fernando: Autoridades escuchan inquietudes de vecinos por proyecto ampliación Ruta 5

Durante la jornada matinal, el Estadio Techado congregó a unas 200 personas que escucharon las exposiciones de la seremi de Obras Públicas de O’Higgins, María de los Ángeles Latorre y el inspector fiscal de la Dirección General de Concesiones del MOP, Héctor Villacura.



En la reunión, encabezada por el alcalde Pablo Silva Pérez, estuvieron presentes la senadora Alejandra Sepúlveda, el diputado Eduardo Cornejo, la delegada presidencial Marta Pizarro y los concejales Marta Cádiz y Carlos Guzmán.



“Por inquietud de los vecinos, le pedimos a la Seremi y a la Dirección de Concesiones que vinieran a explicar a los vecinos en qué consiste un proyecto que ellos ya conocen (…) lo que nos queda claro es que hoy día el Gobierno, la seremi, a la Dirección de Concesiones se van con las inquietudes de los sanfernandinos y van a tener que explorar otras alternativas finalmente para San Fernando, en lo que se refiere a una tercera ruta o un bypass distinto”, señaló Silva.

Asimismo, dijo que se pidió explorar alternativas como la ruta costera o una ruta soterrada.



Durante la noche, el jefe comunal concurrió hasta la sede de la villa José Miguel Carrera para informar a un grupo de vecinos sobre las conclusiones de la reunión ampliada que abordó el proyecto de ampliación de la Ruta 5 Sur. Estuvieron presentes en la reunión los diputados Carla Morales y Cosme Mellado, junto al concejal Rodrigo Valderrama.



En la instancia, la autoridad compartió la preocupación de los vecinos por los efectos que produciría esta iniciativa y afirmó que encabezará las solicitudes ante las autoridades nacionales para que vengan a escuchar en San Fernando las inquietudes ciudadanas sobre este proyecto y analicen alternativas menos perjudiciales para la capital de Colchagua.



La seremi de Obras Públicas de O’Higgins, María de los Ángeles Latorre, dijo que estas instancias permiten escuchar la voz de los vecinos. “Sabemos que aquí hay una oposición bien grande al proyecto que se está ejecutando, que en el fondo es un estudio para poder verificar algún trazado”.



La representante del MOP enfatizó que “no vamos a tomar decisiones si no es con la comunidad”.



El concejal Guzmán dijo que se dio una señal como cuerpo municipal, encabezado por el alcalde, en que “no estamos de acuerdo ni con la el bypass ni con la tercera vía, que eso le quede claro al Ministerio de Obras Públicas, que no nos vengan a dar órdenes y a dañar a nuestros vecinos cuando nosotros tenemos la facultad de hacerlo y decidir hoy día: no hay bypass ni tercera vía”.



En tanto, la concejal Marta Cádiz agradeció haber participado en el encuentro que sirvió para saber las inquietudes de los vecinos, “saber lo que ellos piensan, porque el alcalde y el equipo de concejales tenemos que trabajar en beneficio de la comuna”.