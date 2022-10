Talento de Amor prepara su Gira “Tour Cumbia Original”

La Banda Placillana Talento De Amor prepara sus maletas, para comenzar con su Tour en la Región de O’Higgins y próximamente otras regiones, conversamos con Cristian Salcedo Catalán, Director musical de la agrupación nos cuenta que han preparado un nuevo espectáculo en pandemia, algo más fresco y pachanguero, Cristian comenta que están muy contentos con el proyecto por el aprecio y cariño constante que la gente les demuestra por redes sociales y en los escenarios, a tan solo algunos meses de su estreno de su más reciente single, nos cuenta que están muy felices por la cantidad de reproducciones y compartidos en Facebook de su single titulado “Ya No Quiero Trabajar” con casi medio millón de reproducciones, Cristian no cuenta que no ha sido fácil su carrera, debido a que son temas 100% originales y demora más tiempo en que la gente pueda enganchar con melodías y letras, pero nos comenta que con la perseverancia que han tenido junto a todo el equipo, ya son más de 10 años de carrera musical con este proyecto llamado Talento de Amor.