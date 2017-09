Magistrado Víctor Ruíz presentó en Isla de Pascua su nuevo poemario "Toma de Razón"

El poemario escrito por el magistrado -junto al ministro de la Corte de apelaciones de San Miguel Roberto Contreras- fue presentado en el Centro Cultural Tongariki, de Isla de Pascua.

La presentación del libro contó con las palabras de bienvenida de Alberto Hotus, quien fue presidente el año recién pasado del Consejo de Ancianos de la Isla, y con la presencia de su actual presidente, Carlos Edmunds, además, de Jacobo Hey Paoa, secretario del Juzgado de Letras y Garantía de isla.

También estuvieron presentes la presidenta de la Asociación de Magistrados de la Región de O´Higgins y jueza de Familia de San Fernando, Natasha García; Marisol López, jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando; Andrea Silva, magistrada del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; Lorena Inostroza, consejera técnico del Juzgado de Familia de Rengo y el fiscal del Ministerio Público, Ernesto Vásquez.

La publicación del libro contó con el apoyo de la Asociación de Magistrados de la Región de O´Higgins.

"TOMA DE RAZÓN"

La obra -que cuenta con 86 páginas- fue publicada en julio de este año por la editorial Mago Editores y fue traducida al rapanui por Sabrina Atamu Atan: "He haka topa mana'u"; y al inglés por Gretchen Abernathy: "Rights taken".

"Toma de razón es fruto de un despertar, la necesidad de identificarnos con las necesidades de otro, la necesidad de poner límites, la necesidad de amar y de ser correspondidos. Suena fácil, pero no es una canción fácil de interpretar", afirmó el magistrado Ruíz.

En el discurso entregado en el lanzamiento, aseguró que: "Estamos acá, no porque no tengamos algo más que hacer. Si cada uno, en su trinchera, libra batallas personales y otras ajenas. Es legítimo preguntar entonces por qué nos podría importar lo que le pase a un pueblo que no se siente chileno, que tiene su propia lengua, su propia bandera y sus propios poetas. Por una sencilla razón, la más humana de todas. Sufren y lloran igual que nosotros. Ríen y aman, quizás mejor que nosotros, tienen un mejor paisaje. Eso ayuda. Y si supimos que están sufriendo, eso basta para movilizarse. Y si lloramos con los que lloran, reiremos, a su tiempo, con los que rían".

En tanto, el prólogo del poemario, "Alegato lírico por Rapa Nui", fue pedido a Alfredo Pérez Alencart, reconocido poeta peruano-español, profesor de la Universidad de Salamanca, España. En su atractiva introducción, incide en la preocupación por el deterioro ambiental que destilan los versos de Ilich, así como en la vertiente amorosa y el respeto de la cultura ancestral que encuentra en los versos de Contreras.

En el libro -diseñado e ilustrado por Matías Gonzales Pereira- también se incluyó un texto de Virginia Toledo Bell, abogada de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Isla de Pascua, quien calificó al libro como "un llamado, un faro"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.