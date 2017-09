Cerca de dos mil parejas zapatearon en "San Fernando y sus Pañuelos al Viento"

Como un gran éxito que superó ampliamente las expectativas, fue catalogado "San Fernando y sus Pañuelos al Viento", tradicional actividad que se desarrolla durante estas festividades, y que reúne en cada oportunidad a los estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna de las rojas camelias.

Este año fueron cerca de 2.000 las parejas que zapatearon cada una de las cuecas que estuvieron entonadas por el grupo folclórico "Trilladores de Mi Alma". Con este evento, se evidenció una vez más el apego que tiene la comuna por las tradiciones del país, más aún cuando se trata de nuestro baile nacional, como lo es La Cueca.

Como es habitual, el alcalde Luis Berwart participó activamente, bailando más de una patita de cueca con los participantes. "Esto es un reconocimiento a las tradiciones de nuestra Patria, a la danza nacional y a este evento denominado San Fernando y sus Pañuelos al Viento", expresó.

En ese contexto, el jefe comunal manifestó que "Hay que agradecer la gran participación de los establecimientos educacionales municipales, particulares y particulares subvencionados, en este acto tan importante que va en reconocimiento de nuestras tradiciones. Desearle a la familia sanfernandina, que puedan disfrutar de estas festividades en paz y armonía en nuestra comuna".

Quienes también participaron en esta presentación folclórica, fueron los concejales Pablo Orellana, Alejandro Riquelme, Enrique Díaz, Marta Cádiz y Andrés Jorquera. Todos se mostraron muy contentos y satisfechos por la realización de esta gran jornada que cumplió con las expectativas.

APODERADOS Y ESTUDIANTES FELICES

Escarlet Cornejo, alumna del colegio Americano, dijo que "Muy lindo porque a mí me gusta el folclore y me encanta bailar cueca. Me gustaría participar nuevamente y que se repita el próximo año".

En tanto, la apoderada del colegio Las Araucarias, Isabel Carreño, se mostró muy contenta de haber sido parte de esta tradicional actividad que se realiza en San Fernando días antes de las Fiestas Patrias. "Hermoso, primera vez que participo en esto, por lo que la encontré una muy linda experticia para repetirla otra vez"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.