Hospital Regional se prepara para enfrentar el invierno

El desconfinamiento y la vuelta masiva de la comunidad a su rutina previa a la pandemia, junto a la convivencia del Covid-19 con otros virus respiratorios como el sincicial, la influenza, adenovirus, entre otros más que circulan en el ambiente de manera temprana, sin duda marcan un nuevo escenario a enfrentar en las próximas semanas para la salud pública. A razón de lo anterior es que el Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) esté planificando anticipadamente sus acciones y coordinando sus recursos, con la intención de hacer frente a eventuales hospitalizaciones que devengan de las enfermedades invernales.

“Estamos en buen pie para enfrentar enfermedades respiratorias este año, contamos con recursos físicos como ventiladores, monitores, entre otros y recursos humanos capacitados para hacer frente a una eventual alta demanda de patologías virales agudas”, destaca el coordinador del Plan de Invierno del Hospital Regional, Dr. Marcos Gonzáles.

En ese entendido, Gonzáles señala que “Desde los primeros días de abril, nos hemos estado reuniendo para detallar cuáles podrían ser los requerimientos necesarios para enfrentar este nuevo escenario invernal. Si tuviéramos una muy alta demanda de patologías respiratorias en la atención de adultos, como la influenza o virus sincicial, por ejemplo, por sobre lo acontecido en la época prepandémica, estaríamos muy bien preparados, esto porque en ese momento contábamos solo con 20 camas UCI y 40 en intermedio, las que se vieron incrementadas hasta 100 junto con la inyección de mayor equipamiento, cuando atravesábamos los momentos más críticos de la emergencia sanitaria”.

Por otra parte, el profesional subraya que “En el ámbito pediátrico, hasta el 2019 teníamos un aumento importante de patología viral aguda afectando la población infantil, con una demanda bastante alta en toda la sexta región. El 2020 y 2021 ese fenómeno sin embargo no ocurrió, por las medidas de confinamiento, las cuarentenas, etc. Hoy, retomada la rutina diaria, hay una coexistencia viral, entre estas enfermedades y el coronavirus pero, con la experiencia obtenida de los años anteriores a la pandemia y el constante entrenamiento de los equipos humanos, enfocados en dar respuesta muy rápida a la insuficiencia respiratoria, no hemos vuelto a tener una situación crítica”.

Sobre el proceso vacunatorio, el especialista enfatiza del Hospital Regional, “La campaña de vacunación contra el Covid-19 y la influenza para la población de riesgo principalmente, nos han situado en una posición favorable pese a que será un invierno novedoso por esta coexistencia viral, con probabilidad también de que tengamos complejidades, existe ya instalada una cultura preventiva en la comunidad, distinta a la que se tenía antes de vivir la emergencia sanitaria”.

En esa misma línea, el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, valoró estas estrategias, destacando que “Es muy importante para nosotros como red de salud, que el principal hospital de la región esté preparado para enfrentar una posible alza de pacientes por enfermedades respiratorias. Esto, sumado a la campaña de vacunación contra la influenza, que ya se está realizando en nuestras 33 comunas, nos permite la contar con las herramientas necesarias para hacer frente a este invierno y sus bajas temperaturas”.