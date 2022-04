Seremi de las Culturas abrió convocatoria a Evaluadoras y Evaluadores Fondart Regional 2023

Hasta el 21 de abril se recibirán antecedentes en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este jueves 14 de abril, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de O'Higgins abrió la convocatoria para conformar la nómina de evaluadoras y evaluadores del Fondart Regional 2023. El llamado es a artistas, gestoras/es, académicas/os y representantes de organizaciones culturales, que cuenten con experiencia (formal o no), conocimiento o vinculación con los ámbitos culturales y disciplinas artísticas que financia el fondo.

Para la Seremi Flor Ilic García, "Este proceso de postulación es muy relevante, porque una de las prioridades que tiene nuestro Ministerio de las Culturas y del gobierno del presidente Gabriel Boric, es apoyar la reactivación y recuperación del sector cultural".

Quienes postulen deben tener experiencia y vinculación con las siguientes disciplinas y/o ámbitos culturales: artes visuales, fotografía, nuevos medios, arquitectura, diseño, artesanía, folclor, pueblos originarios, patrimonio y gestión cultural (los anteriores ámbitos sólo referidos a las disciplinas financiadas por Fondart y distintos a las artes escénicas, música, audiovisual y libro).

Las personas seleccionadas que conformarán los comités de especialistas, no deberán mantener proyectos pendientes con el Ministerio de las Culturas por más de 200 UTM, no ser integrantes del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en el caso de que alguna de ellas postule a este fondo, no podrá ser evaluador o evaluadora en la línea postulada.

Se debe enviar el curriculum actualizado, junto a un dossier que acredite la información enviada, además se debe señalar el área de preferencia, entre las indicadas anteriormente. Los antecedentes se recepcionarán hasta el jueves 21 de abril de 2022 en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..