Dos Ohigginianas triunfan en Impulso Chileno

De Marchigue, Mostazal, Rancagua, Pichilemú y Las Cabras provienen los 5 emprendimientos que sacaron la cara por la región del Libertador Bernardo O'Higgins en el concurso "Impulso Chileno", iniciativa de la Fundación Luksic en alianza con la Corporación Simón de Cirene y la Escuela de Administración UC, que premió por primera vez a 200 postulantes de todo el país y entre, quienes se repartirá un fondo de hasta 1.000 millones de pesos.

En esta IV versión participaron más de 14 mil emprendedores. El 55% de los ganadores son mujeres y el 62% proviene de regiones.

"¡Queremos decir con fuerza que creemos en los emprendedores de Chile! Con esta nueva edición ya sumamos 420 ganadores de Impulso Chileno y estamos orgullosos del trabajo que hacen cada uno de ellos. Esperamos que puedan seguir creciendo, generando puestos de trabajo y cumpliendo sueños en todo el país", dijo Andrónico Luksic, fundador del programa Impulso Chileno.

Abarcando la buena mesa, la atención de la primera infancia y una academia de inglés sólo para niños, los emprendimientos de la región obtuvieron los más altos puntajes. Uno de ellos es el de Martina Rodríguez, quien conquistó al jurado del concurso de emprendimiento con su apuesta gastronómica Datitopizzachile, situado en Rancagua.

Dicen que lo que se hereda no se hurta. Y lo que heredó Martina de su madre y abuela es el amor por la gastronomía y el conocimiento del negocio. "Es algo que llevamos en la sangre y como dicen, tradición de familia. Siempre digo que soy ingeniero comercial de profesión, pero cocinera de vocación", dice orgullosa.

Cuenta que fue el destino el que la llevó a emprender, después que la empresa para la cual trabajaba en el área de Recursos Humanos quebrara y llegará un inesperado finiquito que la empujó a salir de su zona de confort. No obstante, destaca que siempre tuvo la idea de hacer algo para sí misma que le entregara felicidad y amor pleno por lo que hacía, sólo que nunca se decidía.

"Primero me di un tiempo, viajé, hice cursos de yoga, clases de gym, y dentro de los viajes me di cuenta que amaba comer cosas distintas, novedosas y dije "¡sí, lo mío es esto!; la comida, la cocina y así comencé a trabajar en este proyecto".

La idea era hacer algo rico pero saludable. Así fue como en 2017 llegó a trabajar la masa madre. "Tras varias pruebas llegué a la pizza hecha con masa madre... Justo en ese momento tuve una oferta laboral que me hizo dudar si seguía con el proyecto, pero un desprendimiento de retina me imposibilitó trabajar al 100% en una empresa, entonces lo tomé como una señal y así di vida en 2018 a DatitopizzaChile", relata.

Dice que de alguna u otra manera el destino siempre la ha llevado a tener su propio negocio. "Hoy estoy aquí con mi compañero de vida y proyecto, Víctor Castro, haciendo algo que nos mantiene felices, unidos y nos permite vivir", detalla.

La necesidad de incrementar su capacidad de producción y hacerse más conocidos para así abrir su propio restaurante motivó a esta emprendedora a postular a Impulso Chileno. "Recuerdo haber revisado el correo unas 10 veces en el día para saber si había sido ganadora y cuando vi el correo juro que grité de felicidad", cuenta.

Con el premio y la capacitación, Martina tiene pensado invertir en maquinaria gastronómica para así llegar a más personas y a futuros "Da'Tito Lovers".





Segunda ganadora

Otro de los emprendimientos ganadores es el de Nataly Muñoz con su propuesta Amadisima SpA, a través de la cual ofrece productos para bebés y niños de primera infancia con enfoque en la crianza respetuosa.

Su emprendimiento partió de manera informal en 2018, en Chillán, año que coincide con el nacimiento de su hija y el retiro de las aulas como educadora diferencial para dedicarse ciento por ciento a la crianza. "Lo primero que empecé ofreciendo y lo que tuvo mejor recepción fueron los portachupetes personalizados con el nombre del recién nacido y hechos a mano con piezas de silicona", dice.

Pero, no fue hasta que se mudaron a Las Cabras que decidió formalizar su negocio y montar un local físico, ante la falta de locales de este tipo. Cuenta que el año 2021 fue difícil y vieron en Impulso Chileno la oportunidad para dar un nuevo empuje a su idea de negocio. "Cuando me llegó el correo de que había pasado a segunda etapa no lo podíamos creer y después con el resultado final tampoco lo creía, volví a revisarlo por si era un error, pero no; ¡sí habíamos ganado!", dice entusiasmada, Nataly quien destaca el gran apoyo que ha recibido de su pareja y de sus dos hijas.

"El premio lo estamos aprovechando full; estoy aplicando al 100% lo que se me enseña en las mentorías y clases, porque sé que es una oportunidad única", destaca la emprendedora, quien usará el dinero del premio para remodelar su local para hacerlo más acogedor e incorporar nuevos productos personalizados para niños y bebés", según comenta.

Los 200 emprendedores ganadores recibirán financiamiento, de entre 3 y 5 millones de pesos; acompañamiento académico con clases dictadas por la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y mentorías personalizadas, a cargo de Simón de Cirene.