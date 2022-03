¡¡Seamos héroes!! La donación de sangre no debe esperar

"Hemos tenido un período estival algo lento, ya que las donaciones de sangre tuvieron una baja considerable producto de las vacaciones. Lo que no sabe la gente es que igual como UMT no paramos de realizar las transfusiones ya que no existe un período de relajo durante el año, por tanto, el primer llamado es a la comunidad a que se comunique con nosotros para que reserven su hora y puedan ser esos súper héroes o super heroínas, porque recuerden, su donación voluntaria puede salvar hasta 3 vidas", señaló la profesional.

¿Cómo pueden reservar una hora?, muy fácil, se pueden contactar a través de los siguientes canales;

* Fono UMT: 722335129

* Whatsapp: +56934114901

* Redes sociales: Dona Sangre San Fernando (Facebook e Instagram)

* Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.?

La tecnóloga médica agregó que "Desde el año pasado, nuestra unidad de donantes volvió a la Unidad de Medicina Transfusional ubicada en el hospital. Contamos con un sector altamente calificado para realizar un proceso eficaz, con calidad y seguridad tanto para el donante como para el funcionario(a). Si asiste, no olvide portar su mascarilla y respetar las indicaciones que entrega el personal de salud y administrativo".

Finalmente, Constanza Vivanco invitó a las personas a seguir las redes sociales "Dona Sangre San Fernando", "Ahí ustedes podrán apreciar como una persona marca la diferencia, como un acto tan simple como la donación de sangre, es tan importante para todos los que trabajamos en la unidad. Reserve su hora, los esperamos".