Consejo Regional aprueba tres importantes proyectos en materia de deporte

En esta sesión, Participaron los profesionales de la unidad de los Fondos del 7% FNDR de Cultura, deporte y seguridad pública, el Seremi Diego Ramírez y dirigentes de dichas instituciones.

Cabe destacar que son tres proyectos de gran impacto para los vecinos.

El primer proyecto y muy importante, es la concesión de uso gratuito por 15 años del bien inmueble ubicado en Camiruaga cortina de la comuna de Chimbarongo, al Club Deportivo Santa Elisa, esto les permitirá gestionar proyectos de infraestructura, y que mejorará sin duda sus instalaciones y desarrollo deportivo.

El segundo proyecto muy importante es para el Club Deportivo Tinguiririca San Fernando (TSF), Club que milita en la primera división del Básquetbol de Chile y que representa a la comuna de San Fernando y nuestra región de O'Higgins. Proyecto que financiará el traslado, alojamiento, alimentación e indumentaria deportiva, por un Monto de $14.175.296 con cargo al fondo FNDR 7%.

Y por último al Club Deportivo Cóndor de la comuna de Pichidegua, quien representará a la región de O'Higgins en la final del campeonato nacional del Fútbol amateur, por un Monto de $6.469.214, por concepto de traslado, alimentación e implantación deportiva.

"Como presidente de la comisión de Deporte del Consejo Regional de O'Higgins, me siento muy orgulloso de poder ser parte y gestionando estos tres importantes proyectos para mi Provincia de Colchagua, el deporte tiene que ser apoyado no solo por el CORE, sino también por el estado, dar seriedad a cada institución y deportista es un trabajo que se debe realizar de forma seria", señalo el consejero.

"Son 4 años que he podido trabajar con distintas organizaciones, pero que sin duda quiero seguir haciendo y apoyar el deporte en todas sus disciplinas". Además recalcó: "También aprovecho de agradecer al Seremi Diego Ramírez, al equipo del Gore, a los dirigentes de los tres clubes, y a los alcaldes de las comunas, por trabajar junto en virtud de una comunidad".