Hace un mes, se anunció una nueva iniciativa: el Programa "Chile Te Recibe". Su fin principal es generar otra instancia de apoyo a miles de migrantes, menores de 18 años, que hoy residen en nuestro país y que son parte del sistema escolar chileno, los que por no tener regularizada su estadía en Chile no pueden acceder a una serie de beneficios que entrega el Estado.

Cifras del Centro de Estudios del Ministerio de Educación indicaron que el año 2016 el sistema educativo nacional albergó a 61.085 estudiantes extranjeros -un 59% en educación básica y un 23% en enseñanza media-; de los cuales, 30 mil presentan una situación migratoria irregular. Una realidad de la que la provincia de Cachapoal no está exenta.

Según el mismo estudio, la situación de la provincia demuestra que el año pasado, la situación de niños en los Jardines Infantiles, así como los de estudiantes de escuelas y liceos de las 17 comunas que la componen cuentan con 427 alumnos que están sin regularizar su situación migratoria, de los cuales 267 estaban en la comuna de Rancagua.

Para atender esta realidad local, la Gobernación de Cachapoal junto a la Seremi de Educación iniciaron un trabajo dirigido a regular la condición migratoria del grupo definido estableciendo -en primer término- un compromiso con los directores de establecimientos educacionales para dar inicio al proceso.

La Gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia Navarrete, destacó los alcances de este programa y señaló que "Chile Te Recibe es un programa para regularizar a todos los niños y adolescentes extranjeros... hemos tenido una muy buena convocatoria de los directores y directoras de los distintos establecimientos educacionales y he quedado muy complacida por el compromiso que se ha manifestado, por ello esperamos que durante la segunda quincena de octubre se pueda tener regularizados a los más de 400 estudiantes.

En la presentación y difusión de alcances del Programa "Chile Te Recibe" participó el Seremi de Educación, Hernán Castro, quien indicó que esta medida es un nuevo paso para lograr la real integración en cada uno de los estudiantes del sistema escolar chileno. "Hay niños migrantes que hoy, por ejemplo, no pueden acceder a los beneficios de JUNAEB por no tener regularizado su proceso migratorio y eso no es parte de lo que buscamos con cada una de las medidas de Gobierno. Iniciativas como "Chile Te Recibe" buscan generar y permitir la real equidad e integración para todos los niños que están en nuestros establecimientos escolares... ellos (los migrantes) son un aporte cultural para nuestro país y debemos aprovechar esta instancia que va dando vida a los ´Nuevos Chilenos´ que son el futuro de la nueva generación de Chile", explicó el Seremi./

